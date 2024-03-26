В Рижском порту планируют построить новый пассажирский терминал, который сможет принимать до 150 круизных судов и 540 "обычных" судов с пассажирами и грузами, сообщает портал Rus.LSM.
Юлия Берзиня, член правления и руководитель проекта Riga Ropax Terminal рассказала, зачем Рижскому порту нужен новый пассажирский терминал.
"Сейчас в Риге круизные суда частично обслуживаются в нынешнем пассажирском порту, частично - на грузовых терминалах Кундзиньсалы, что безусловно не соответствует концепции и идее круиза как такового. Учитывая, что средний возраст круизного пассажира в Европе около 70 лет,
причаливание к грузовому терминалу и необходимость лавировать между бревнами, чтобы выбраться из терминала, конечно, не улучшает представление о Риге и не способствует повторному посещению", - отметила она.
В 2023 году в Риге останавливались 90 круизных судов, в этом году ожидается, что их число снизится и составит 60 круизных судов.
"Причина, почему число круизных судов снизилось не только в Риге, но во всем Балтийском море, заключается в том, что главной их остановкой до сих пор был Санкт-Петербург. Из-за отсутствия этого пункта в маршруте часть линий решила прекратить круизы по Балтийскому морю. Но в будущем, с улучшением геополитической ситуации, новый пассажирский терминал в Риге опеделенно понадобится. Он поможет привлекать больше круизных судов и вернуть паромные линии в Ригу. А нынешний терминал может обслуживать только совсем маленький объем. Ясно, что современный новый терминал стал бы существенным преимуществом", - подедлилась представитель Рижского агентства инвестиций и туризма Иева Ласмане
Юлия Берзиня рассказала, что в рамках проекта будет благоустроена территория в 20 гектаров в южной части Эскпортного порта. Там будет создан променад и детская площадка.
"В сотрудничестве с управлением Рижского порта планируется реконструировать пристани, углубить реку возле них, чтобы мы могли принимать более крупные суда и, соответственно, больше пассажиров", - сообщила представитель Riga Ropax Terminal.
Сейчас проект благоустройства 20 гектаров, а также строительство подъездных путей, перестройка здания и трех причалов, и углубление дна оценивается специалистами в 90 млн евро.
Планируется, что меньше половины из этой суммы оплатит управление Рижского порта, а остальное вложит частный сектор.
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