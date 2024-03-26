В Рижском порту планируют построить новый пассажирский терминал

"Сейчас в Риге круизные суда частично обслуживаются в нынешнем пассажирском порту, частично - на грузовых терминалах Кундзиньсалы, что безусловно не соответствует концепции и идее круиза как такового. Учитывая, что средний возраст круизного пассажира в Европе около 70 лет,

причаливание к грузовому терминалу и необходимость лавировать между бревнами, чтобы выбраться из терминала, конечно, не улучшает представление о Риге и не способствует повторному посещению", - отметила она.

"Причина, почему число круизных судов снизилось не только в Риге, но во всем Балтийском море, заключается в том, что главной их остановкой до сих пор был Санкт-Петербург. Из-за отсутствия этого пункта в маршруте часть линий решила прекратить круизы по Балтийскому морю. Но в будущем, с улучшением геополитической ситуации, новый пассажирский терминал в Риге опеделенно понадобится. Он поможет привлекать больше круизных судов и вернуть паромные линии в Ригу. А нынешний терминал может обслуживать только совсем маленький объем. Ясно, что современный новый терминал стал бы существенным преимуществом", - подедлилась представитель Рижского агентства инвестиций и туризма Иева Ласмане