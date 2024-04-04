Стюардесса - о самой грязной части сиденья самолета, к которой ни в коем случае нельзя прикасаться

Бортпроводница подчеркивает, что некоторые части самолета полны бактерий. Но есть одна часть сиденья, к которой определенно не стоит прикасаться, потому что она гораздо грязнее любой другой части кресла.

Можно сразу предположить, что речь идет о ремне безопасности, ведь все пассажиры прикасаются к нему, когда садятся. Однако, по словам стюардессы, это не самое грязное место.

Как утверждает бортпроводница, самая грязная часть сиденья - это карман на спинке.

Фото: Siam Stock/Shutterstock

В беседе с британским туроператором Ski Holiday стюардесса подчеркнула, что если у вас возникнет соблазн положить вещи в карман сиденья, сначала подумайте, насколько он чист. Вы не знаете, что там лежало раньше.

"Если вам необходимо использовать карман сиденья, подумайте о том, чтобы подложить в него одноразовый пакет для ваших вещей", - говорит бортпроводница.