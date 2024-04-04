Стюардесса - о самой грязной части сиденья самолета, к которой ни в коем случае нельзя прикасаться

Есть одна часть сиденья самолета, к которой ни в коем случае нельзя прикасаться - в ней содержится больше всего бактерий, пишет портал Mirror, ссылаясь на слова стюардессы.
Бортпроводница подчеркивает, что некоторые части самолета полны бактерий. Но есть одна часть сиденья, к которой определенно не стоит прикасаться, потому что она гораздо грязнее любой другой части кресла.
Можно сразу предположить, что речь идет о ремне безопасности, ведь все пассажиры прикасаются к нему, когда садятся. Однако, по словам стюардессы, это не самое грязное место.
Как утверждает бортпроводница, самая грязная часть сиденья - это карман на спинке.
В беседе с британским туроператором Ski Holiday стюардесса подчеркнула, что если у вас возникнет соблазн положить вещи в карман сиденья, сначала подумайте, насколько он чист. Вы не знаете, что там лежало раньше.
"Если вам необходимо использовать карман сиденья, подумайте о том, чтобы подложить в него одноразовый пакет для ваших вещей", - говорит бортпроводница.
Такой подход сохранит ваши вещи в чистоте и сведет к минимуму контакт с грязью. При длительных перелетах рекомендуется взять с собой небольшой набор гигиенических средств. Например, маску для лица, дезинфицирующее средство для рук, дезинфицирующие салфетки и даже запасную одежду.
Стюардесса отмечает, что запасная одежда поможет быстрее избавиться от микробов, а также "почувствовать себя свежее" после длительного полета.
Похожая дискуссия о карманах сидений была на сайте Reddit, где высказались несколько бортпроводников по этому вопросу.
Одна стюардесса пишет:
"Я всегда рекомендую никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не класть ничего в карман сиденья. Там очень много мусора, его никогда не чистят".
Я видела, как оттуда вытаскивают все подряд. Грязные салфетки, трусы, носки, жвачку, обсосанные конфеты, огрызки яблок... а на следующем рейсе вы садитесь и кладете туда свой телефон или ноутбук".
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