Ребел Уилсон, у которой невеста из Латвии, рассказала, кто лишил ее девственности

Оказалось, что первым партнером Ребел Уилсон в постели стал комик и актер Микки Гуч-младший (Mickey Gooch Jr.), сообщает таблоид New York Post. Он не знал в тот момент что она девственница.

Уилсон подтвердила New York Times, что Гуч действительно ее первый мужчина.

Уилсон и Гуч были парой недолгое время, это было в 2015 году. Они продолжают дружить.

Микки Гуч-младший (2016) Фото: lev radin/Shutterstock

Ранее о потере девственности в 35 лет Ребел сказала в интервью: "Не все теряют девственность в подростковом возрасте".

Уилсон, как известно, "вышла из шкафа" в июне 2022 года, разместив в социальных сетях сообщение: "Я думала, что ищу диснеевского принца, но, возможно, мне все время нужна была диснеевская принцесса". К своему посту она добавила хэштег "любовь есть любовь".

После этого стало известно, что актриса состоит в отношениях с латвийским дизайнером Рамоной Агрумой.

В феврале прошлого года они объявили о помолвке - предложение было сделано в Диснейленде.

Ранее Уилсон рассказала, что семья ее возлюбленной с трудом принимает романтические отношения между ними.

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