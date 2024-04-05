Ребел Уилсон, у которой невеста из Латвии, рассказала, кто лишил ее девственности

Австралийская актриса и комик Ребел Уилсон рассказала в своей книге Rebel Rising, что потеряла девственность в возрасте 35 лет. Теперь стало известно, что это был за мужчина.
Оказалось, что первым партнером Ребел Уилсон в постели стал комик и актер Микки Гуч-младший (Mickey Gooch Jr.), сообщает таблоид New York Post. Он не знал в тот момент что она девственница.
Уилсон подтвердила New York Times, что Гуч действительно ее первый мужчина.
Уилсон и Гуч были парой недолгое время, это было в 2015 году. Они продолжают дружить.
Ранее о потере девственности в 35 лет Ребел сказала в интервью: "Не все теряют девственность в подростковом возрасте".
Уилсон, как известно, "вышла из шкафа" в июне 2022 года, разместив в социальных сетях сообщение: "Я думала, что ищу диснеевского принца, но, возможно, мне все время нужна была диснеевская принцесса". К своему посту она добавила хэштег "любовь есть любовь".
После этого стало известно, что актриса состоит в отношениях с латвийским дизайнером Рамоной Агрумой.
В феврале прошлого года они объявили о помолвке - предложение было сделано в Диснейленде.
Ранее Уилсон рассказала, что семья ее возлюбленной с трудом принимает романтические отношения между ними.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!