Видео ⟩ В Елгаве дикую лошадь спасли от смерти

В четверг, 4 апреля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) спасли в Лиелупе дикую лошадь, которая попала в реку и не смогла вернуться в свое стадо, сообщает программа Degpunktā.
Когда лошадь паслась на пойменном лугу Пилсалы, животное соскользнуло с крутого, покрытого илом берега и упало в воду.
Сотрудники VUGD подобрались к лошади с помощью спасательной доски и вытащили животное в безопасное место. Пожарные утверждают, что лошадь вела себя спокойно.
Спасательная операция длилась около 20 минут. Благодаря своевременным решениям очевидцев и спасателей лошадь вернулась в свой табун.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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