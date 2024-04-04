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Видео ⟩ В Елгаве дикую лошадь спасли от смерти

rus.tvnet.lv
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Лошади
Лошади Фото: Ekrānšāviņš

В четверг, 4 апреля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) спасли в Лиелупе дикую лошадь, которая попала в реку и не смогла вернуться в свое стадо, сообщает программа Degpunktā.

Когда лошадь паслась на пойменном лугу Пилсалы, животное соскользнуло с крутого, покрытого илом берега и упало в воду.

Сотрудники VUGD подобрались к лошади с помощью спасательной доски и вытащили животное в безопасное место. Пожарные утверждают, что лошадь вела себя спокойно.

Спасательная операция длилась около 20 минут. Благодаря своевременным решениям очевидцев и спасателей лошадь вернулась в свой табун.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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