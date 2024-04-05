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Награждены лучшие интернет-магазины Латвии

rus.tvnet.lv
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Фото: rawpixel.com/shutterstock

В конкурсе Latvian eCommerce Awards 2023 были определены лучшие интернет-магазины Латвии. Были выбраны  лучшие интернет-магазины Латвии в 11 категориях.

Лучшие интернет-магазины 2023 года в своих категориях:

Категория "Одежда, обувь" - weekendshoes.lv;

Категория "Детские игрушки, товары по уходу за детьми" - 220.lv;

Категория "Электроника" - rdveikals.lv;

Категория "Книги" - zvaigzne.lv;

Категория "Продукты питания" - barbora.lv;

Категория "Бытовая техника" - rdveikals.lv;

Категория "Косметика, товары по уходу" - e-menessaptieka.lv;

Категория "Лекарства, фармакология" - internetaptieka.lv;

Категория "Моющие средства, товары личной гигиены" - drogas.lv;

Категория "Доставка еды" - wolt.com;

Категория "Самый стремительный рост на латвийском рынке" - vetzoo.lv (+82.7%).

Конкурс Latvian eCommerce Awards  проводится шестой год. Определить самый любимый покупателями интернет-магазин в Латвии помог опрос Kantar/TNS.

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