Награждены лучшие интернет-магазины Латвии

В конкурсе Latvian eCommerce Awards 2023 были определены лучшие интернет-магазины Латвии. Были выбраны лучшие интернет-магазины Латвии в 11 категориях.
Лучшие интернет-магазины 2023 года в своих категориях:
Категория "Одежда, обувь" - weekendshoes.lv;
Категория "Детские игрушки, товары по уходу за детьми" - 220.lv;
Категория "Электроника" - rdveikals.lv;
Категория "Книги" - zvaigzne.lv;
Категория "Продукты питания" - barbora.lv;
Категория "Бытовая техника" - rdveikals.lv;
Категория "Косметика, товары по уходу" - e-menessaptieka.lv;
Категория "Лекарства, фармакология" - internetaptieka.lv;
Категория "Моющие средства, товары личной гигиены" - drogas.lv;
Категория "Доставка еды" - wolt.com;
Категория "Самый стремительный рост на латвийском рынке" - vetzoo.lv (+82.7%).
Конкурс Latvian eCommerce Awards проводится шестой год. Определить самый любимый покупателями интернет-магазин в Латвии помог опрос Kantar/TNS.
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