Программа: нет ясности, кто будет финансировать строительство стадиона на Луцавсале

"После последнего разговора, когда мы были в Рижской думе, мы с ним больше не разговаривали. Теперь мы хотим, чтобы Рижская дума приняла конкретное решение. И тогда мы сможем конкретно поговорить со всеми потенциальными инвесторами, которые будут готовы вложить деньги в эту землю", - излагает планы президент ЛФФ Лащенко.

Однако до конца не понятно, зачем инвестору вкладывать в голый стадион деньги, которые будет сложно вернуть.

Кирсис признает, что, например, Али Алаббар интересовался и другими участками земли, но ни ему, ни кому-либо другому ничего не было обещано: "Ему были отправлены все муниципальные объекты, которые в настоящее время не предназначены для выполнения муниципальных функций и которые в определенный момент могут быть выставлены муниципалитетом на аукцион".

Федерация не исключает государственной помощи в реализации проекта. В футбольных кругах несколько человек указали программе, что сейчас хорошее время для продвижения этой идеи, потому что не только среди депутатов думы есть понимание футбола, но и премьер-министр Эвика Силиня, чьи дети занимаются футболом, не новичок в этом виде спорта.

В декабре Национальный совет по спорту, возглавляемый Силиней, признал проект футбольного стадиона национально и стратегически важным.

Юрис Зивартс, исполняющий обязанности директора департамента спорта Министерства образования и науки сообщил, что ЛФФ не обращалась с конкретными просьбами о государственном финансировании. Федерация выступила с инициативой поднять вопрос о стадионе и призвала к совместному сотрудничеству.

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