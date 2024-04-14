Программа: нет ясности, кто будет финансировать строительство стадиона на Луцавсале

В среду, 17 апреля, Рижская дума планирует передать часть земли на Луцавсале Латвийской федерации футбола (ЛФФ) для строительства нового стадиона. Футбольные функционеры давно мечтали о футбольном стадионе, пригодном для проведения международных матчей. Но на данный момент проект, скорее, актуализирован в связи с предстоящим в этом месяце конгрессом ЛФФ, поскольку ясности в вопросе финансирования дорогостоящего спортивного объекта пока нет, сообщает программа De Facto.
По просьбе Латвийской федерации футбола специалисты сравнили пять мест в Риге, где можно было бы построить национальный футбольный стадион. Пункты были в пользу Луцавсалы, которая уже входила в число фаворитов федерации.
"Мы можем построить стадион и тренировочную базу ЛФФ. Это около 10 гектаров, которые нужны, чтобы все построить. Я думаю, это идеальное место", - говорит президент ЛФФ Вадим Лащенко.
В настоящее время Латвия - единственная страна в Европе, не имеющая собственного футбольного стадиона, соответствующего самым высоким стандартам УЕФА.
В середине года ему мог бы соответствовать стадион "Даугава", который сейчас реконструируется, но он не полностью удовлетворяет футбольную администрацию - вокруг поля беговая дорожка, а трибуны не имеют крыши. "Нам нужно организовывать домашние игры в марте, ноябре или октябре, когда погода очень плохая. Люди не пойдут на стадион [без крыши] в десять вечера болеть за сборную", - говорит Лащенко.
Для нового футбольного стадиона на Луцавсале выбрано место между магазином строительных материалов K Senukai, будущим кварталом многоквартирных домов Merks и огородами. В среду Рижская дума планирует передать земельный участок федерации в безвозмездное пользование.
В спортивных кругах актуализация темы футбольного стадиона именно в этот момент связана с предстоящими через неделю выборами руководства федерации. Чтобы нынешнему руководству было чем похвастаться, сообщает программа De Facto.
Вице-президентом федерации является депутат Рижской думы Олаф Пулкс, член партии мэра Риги Вилниса Кирсиса, выдвинутого на новый срок.
Пулкс уверяет, что не будет принимать участие в голосовании думы по стадиону, поэтому не хочет комментировать этот вопрос.
Вилнис Кирсис утверждает, что федерации не будет дано право сразу строить на этой земле. На данный момент земля выделена под развитие проекта. Если стадион действительно будет построен, то застройщикам придется позже покупать землю на аукционе.
"Муниципалитет не может просто передать землю кому-то, тогда нужно провести аукцион. Аукцион проводится при условии, что есть определенное назначение, в данном случае футбольный стадион. Тот, кто предложит наибольшую сумму, получит землю от муниципалитета", - объясняет мэр.
В минувший вторник, 9 апреля, в Рижской думе прошел специальный семинар, посвященный строительству футбольного стадиона.
Муниципалитет, федерация и проектировщики приложили все усилия, чтобы убедить огородников и представителей различных ассоциаций в том, что Луцавсала - лучшее место для стадиона. Авторам идеи пришлось отвечать на критику как за ограничение возможностей доступа жителей на Луцавсалу, так и за строительство в зеленой зоне.
Временами дискуссия приобретала эмоциональный характер. Особенно когда нанятый федерацией футбола эксперт по городскому планированию Нил Балгалис прокомментировал опубликованное полтора года назад в социальных сетях видео, в котором он сам критикует предложение построить стадион на Луцавсале, когда он еще не выполнил заказ федерации.
Теперь Балгалис объяснил, что в то время рассматривался другой вариант - стадион, окруженный парковками.
Хотя преимуществ у Луцавсалы больше, недостатки тоже немалые. Здесь недостаточно места для наземных парковок; возможно, придется принять комплексные меры по борьбе с наводнениями; необходимы значительные инвестиции для улучшения уличной сети и велосипедной инфраструктуры; для прокладки некоторых инженерных сетей, в том числе электрических, длина кабелей может достигать километра.
Мэр Риги не обещает строить на Луцавсале новую инфраструктуру, кроме уже начатых работ по строительству улицы, поскольку, по его словам, стадион не будет построен быстро: "Я думаю, 8-10 лет вряд ли хватит, чтобы что-то построить. А у города есть другие приоритеты - для нас важнее Вантовый мост, Земитанский мост, нужно закончить Восточную магистраль, мост на Кундзиньсале, 4-я очередь Южного моста".
Правда, сроки, указанные в презентации проекта, показали, что обязательство состоит в том, чтобы начать строительство зданий и тренировочных площадок федерации футбола в конце следующего года, а открытие стадиона состоится в 2030 году. Кирсис отвечает, что "оптимизм - это неплохо, но на все всегда нужно больше времени".
Пока неясно, кто будет платить за стадион. По подсчетам федерации, стадион на 15 тысяч мест должен стоить около 45 миллионов евро, еще 10 миллионов - на тренировочную базу. УЕФА пообещал дать 30-40%. Вопрос об остальном финансировании остается без ответа.
В сентябре прошлого года Ригу посетил потенциальный инвестор стадиона Мохаммед Али Алаббар из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако дальнейших переговоров не последовало.
"После последнего разговора, когда мы были в Рижской думе, мы с ним больше не разговаривали. Теперь мы хотим, чтобы Рижская дума приняла конкретное решение. И тогда мы сможем конкретно поговорить со всеми потенциальными инвесторами, которые будут готовы вложить деньги в эту землю", - излагает планы президент ЛФФ Лащенко.
Однако до конца не понятно, зачем инвестору вкладывать в голый стадион деньги, которые будет сложно вернуть.
Кирсис признает, что, например, Али Алаббар интересовался и другими участками земли, но ни ему, ни кому-либо другому ничего не было обещано: "Ему были отправлены все муниципальные объекты, которые в настоящее время не предназначены для выполнения муниципальных функций и которые в определенный момент могут быть выставлены муниципалитетом на аукцион".
Федерация не исключает государственной помощи в реализации проекта. В футбольных кругах несколько человек указали программе, что сейчас хорошее время для продвижения этой идеи, потому что не только среди депутатов думы есть понимание футбола, но и премьер-министр Эвика Силиня, чьи дети занимаются футболом, не новичок в этом виде спорта.
В декабре Национальный совет по спорту, возглавляемый Силиней, признал проект футбольного стадиона национально и стратегически важным.
Юрис Зивартс, исполняющий обязанности директора департамента спорта Министерства образования и науки сообщил, что ЛФФ не обращалась с конкретными просьбами о государственном финансировании. Федерация выступила с инициативой поднять вопрос о стадионе и призвала к совместному сотрудничеству.
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