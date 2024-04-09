Строительство стадиона на Луцавсале: пользователям огородов могут предоставить другое место

Ввиду планов по строительству нового футбольного стадиона на Луцавсале в будущем могут начаться переговоры о предоставлении другого места людям, которые пользуются огородами на острове, заявил в программе "900 секунд" телеканала TV3 председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
По его словам, сам футбольный стадион на месте, где сейчас находятся участки, строить не планируется, но развитие инфраструктуры может повлиять на пользователей участков.
В то же время мэр напомнил, что это отнюдь не новость, поскольку развитие Луцавсалы и строительство новых улиц входит в планы столицы уже несколько десятилетий.
"Понятно, что это может повлиять [на огороды]. Мы можем говорить о различных механизмах компенсации, скажем, где-то дать людям место для этих участков", - сказал Кирсис.
Он подчеркнул, что Луцавсала - лучшее место для нового футбольного стадиона и решение было тщательно проанализировано экспертами.
Объединение семейных садовых участков Kazas sēklis призвало Рижскую думу пересмотреть инициативу строительства футбольного стадиона на Луцавсале.
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