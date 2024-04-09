Строительство стадиона на Луцавсале: пользователям огородов могут предоставить другое место

По его словам, сам футбольный стадион на месте, где сейчас находятся участки, строить не планируется, но развитие инфраструктуры может повлиять на пользователей участков.

В то же время мэр напомнил, что это отнюдь не новость, поскольку развитие Луцавсалы и строительство новых улиц входит в планы столицы уже несколько десятилетий.

"Понятно, что это может повлиять [на огороды]. Мы можем говорить о различных механизмах компенсации, скажем, где-то дать людям место для этих участков", - сказал Кирсис.

Он подчеркнул, что Луцавсала - лучшее место для нового футбольного стадиона и решение было тщательно проанализировано экспертами.

Объединение семейных садовых участков Kazas sēklis призвало Рижскую думу пересмотреть инициативу строительства футбольного стадиона на Луцавсале.

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