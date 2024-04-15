Орлица Милда вновь потеряла супруга: Хуго исчез, яйца под опекой матери

В гнезде морских орлов в Дубре, за которыми с азартом следит полстраны, разворачивается драма. Милда, похоже, лишилась очередного супруга - Хуго пропал без вести с вечера прошлой пятницы... Что будет с яйцами?
Гнездо орланов в Курземе, в Дурбе, - одна из самых популярных прямых трансляций Латвийского фонда природы. Латвийцы наблюдают за обителью могучих птиц с 2015 года, ибо события там развиваются как в мексиканской мыльной опере.
Главная героиня Милда, обзаведясь двумя яйцами, находилась под покровительством и защитой очередного супруга - Хуго. Однако в минувшую пятницу он не вернулся. А около гнезда стал виться некий молодой орлан с неясными намерениями. И забота о будущем потомстве легла исключительно на плечи Милды.
В понедельник, оголодав, орлица покинула гнездо, оставив яйца без присмотра: не было ее примерно полчаса. От Хуго же до сих пор нет вестей.
Отметим, что вдовой Милда становилась неоднократно - пару лет назад в гнезде развернулась настоящая трагедия. Многолетний спутник жизни Раймис исчез, птенцы умерли от голода и холода, и над ними был совершен акт каннибализма: мама их съела.
Потом появились новые орланы во главе с "Господином Н.", и жизнь вновь заиграла яркими красками. Но матушка-природа жестока, и в этом сезоне вновь что-то пошло не так.
Орнитолог Янис Кузе, комментируя события, говорит, что только в 60% заселенных гнезд процесс гнездования завершается успешно. В остальных 40% случаев юные орланы так и не доживают до момента становления на крыло.
Прогнозы пока не самые лучшие. Даже если птенчики вылупятся, Милда чисто физически самостоятельно не сможет их прокормить одна. Хотя бывают и интересные повороты: есть надежда, что Хуго все-таки вернется или же к гнездованию подключится другой орлан.
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