Орлица Милда вновь потеряла супруга: Хуго исчез, яйца под опекой матери

Гнездо орланов в Курземе, в Дурбе, - одна из самых популярных прямых трансляций Латвийского фонда природы. Латвийцы наблюдают за обителью могучих птиц с 2015 года, ибо события там развиваются как в мексиканской мыльной опере.



Главная героиня Милда, обзаведясь двумя яйцами, находилась под покровительством и защитой очередного супруга - Хуго. Однако в минувшую пятницу он не вернулся. А около гнезда стал виться некий молодой орлан с неясными намерениями. И забота о будущем потомстве легла исключительно на плечи Милды.



В понедельник, оголодав, орлица покинула гнездо, оставив яйца без присмотра: не было ее примерно полчаса. От Хуго же до сих пор нет вестей.



Отметим, что вдовой Милда становилась неоднократно - пару лет назад в гнезде развернулась настоящая трагедия. Многолетний спутник жизни Раймис исчез, птенцы умерли от голода и холода, и над ними был совершен акт каннибализма: мама их съела.



Потом появились новые орланы во главе с "Господином Н.", и жизнь вновь заиграла яркими красками. Но матушка-природа жестока, и в этом сезоне вновь что-то пошло не так.