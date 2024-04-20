Холодная ночь и солнечный день: синоптики о погоде в воскресенье

Ночью будет переменная облачность, больше облаков в юго-восточных регионах. Местами ожидаются небольшие осадки, в основном мокрый снег и дождь. В некоторых районах дороги могут быть скользкими, на востоке образуется туман и дымка.

Температура воздуха ночью понизится до +1, -4 градусов, в юго-восточных районах +1, +2 градуса, в Риге около нуля.

В воскресенье на большей части территории выглянет солнце, на востоке будет более облачно. Утром и вечером ожидаются осадки, в основном дождь, утром - мокрый снег.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха +3...+8 градусов, в восточных районах +9...+12 градусов.

В Риге в течение дня солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, температура воздуха поднимется до +5, +7 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!