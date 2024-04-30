В окрестностях Лиепаи, возможно, произошло небольшое землетрясение. Очевидцы почувствовали его и в Риге

Читатели TVNET сообщают о наблюдаемом землетрясении из Лиепайской, Дурбской, Гробиньской и Гавиезской волостей. Люди слышали глухие звуки, чувствовали вибрации, дрожали окна домов. По данным ряда читателей, вибрации были не слишком сильными, они подумали, что мимо проехал грузовик или неподалеку идет ремонт дорог.

Читатель из окрестностей Салдуса сообщает, что был слышен очень низкий и глухой звук, задребезжал вентиляционный люк.

Некоторые читатели TVNET сообщают, что землетрясение наблюдалось также в районах Риги, в Кенгарагсе и Биерини. Якобы дрожали окна и двери.

Редактор новостей погоды LTV Том Брицис сообщил на сайте Х, что сейчас анализируются данные Латвийской сейсмологической станции в Слитере. Жителей Латвии, почувствовавших вибрации землетрясения, призывают сообщать в Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, заполнив анкету.

Во вторник в 11:00:40 на Слитерской сейсмологической станции было зафиксировано сейсмическое событие - небольшое локальное землетрясение, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Сейсмологический мониторинг в Латвии ведется только на одной станции - в Слитере, но наблюдения сравниваются с данными станций в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше и Дании.

Как сообщает LVĢMC, конкретное событие было четко зарегистрировано только на одной станции наблюдения - в Слитере. Более точную информацию центр предоставит после более глубокого анализа данных.

Сейсмическое событие на станции Слитере в 11:00 по латвийскому времени Фото: LVĢMC

В то же время центр отмечает, что землетрясение, если оно действительно было, носило локальный характер. Магнитуда сейсмического события, скорее всего, не превышала 3 баллов, что означает отсутствие разрушений на поверхности.

Наблюдаемые в Латвии подземные толчки обычно небольшие и связаны с деятельностью человека, например, с военными учениями. Последнее землетрясение природного характера в Балтийском регионе было зарегистрировано в 2022 году на севере Эстонии и имело магнитуду 2,3 балла. Естественные землетрясения в регионе редко превышают магнитуду 3 балла.

LVĢMC призывает всех, кто почувствовал колебания земли, заполнить анкету и отправить на адрес lvgmc@lvgmc.lv.

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