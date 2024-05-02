На новой неделе вновь возможны заморозки

В первые дни мая сохранится весеннее тепло - погода будет преимущественно сухой, небольшие осадки ожидаются только в воскресенье, а воздух прогреется до +20 градусов, а местами и выше.

Однако уже на новой неделе похолодает: ночью возможны заморозки и иней.

В выходные дни погода будет в целом мягкой и безветренной. В пятницу и субботу, 3 и 4 мая, ожидается сухая и солнечная погода, в воскресенье небо затянут облака и пройдут кратковременные дожди. В основном будет дуть легкий ветерок.

Ночью воздух остынет до +5...+10 градусов, на востоке будет на градус прохладнее. Днем столбик термометра поднимется до +18...+23 градусов, но на побережье и на востоке будет прохладнее - около +10...+15 градусов.

В начале следующей недели погоду продолжит определять антициклон, ожидается переменная облачность и в целом сухая погода.

Затем северный ветер принесет в страну более холодные воздушные массы, поэтому температура будет постепенно понижаться.

Днем воздух будет прогреваться до +7...+14 градусов, а в темное время суток в некоторых районах температура опустится до нуля.

Заморозки ожидаются преимущественно на востоке страны и в отдельных районах на высоте травы.

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