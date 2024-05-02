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Синоптики: в пятницу потеплеет до +23

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в Пардаугаве
Весна в Пардаугаве Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Пятница, 3 мая, перед государственным праздником будет в Латвии сухой и теплой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Пятница в Латвии будет солнечной и сухой. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер.

Воздух прогреется до +18...+23 градусов, в восточных районах и в Курземе на побережье залива будет немного прохладнее - +12...+17 градусов.

В Риге днем будет светить солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.

Галерея: Весна на Рижском центральном рынке

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