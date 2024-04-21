Ушакова указала на одну ошибку в ее внешности

Лиене отмечает, что каждое косметологическое или хирургическое вмешательство в ее тело - продуманное и серьезное решение, более того, процедуры осуществляются у хороших специалистов.

"Я удовлетворена и в восторге абсолютно от всего. Во мне красиво все!" - сказала Лиене.

Однако она не скрывает: "Моей единственной ошибкой был пирсинг в ямочках на щеках, так как теперь я не могу избавиться от шрама на одной стороне лица. Он очень выражен, и это мешает". Однако работает она сейчас и над ним.

Как уже сообщалось, Ушакова в шоу "Знаменитости. Без фильтра" планирует сделать липосакцию и интимную пластику.

Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 16 апреля!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!