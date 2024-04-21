Ушакова указала на одну ошибку в ее внешности

Звезда телешоу Лиене Ушакова, находящаяся на пути к своему идеальному телу, рассказала, что один раз все-таки допустила ошибку.
Лиене отмечает, что каждое косметологическое или хирургическое вмешательство в ее тело - продуманное и серьезное решение, более того, процедуры осуществляются у хороших специалистов.
"Я удовлетворена и в восторге абсолютно от всего. Во мне красиво все!" - сказала Лиене.
Однако она не скрывает: "Моей единственной ошибкой был пирсинг в ямочках на щеках, так как теперь я не могу избавиться от шрама на одной стороне лица. Он очень выражен, и это мешает". Однако работает она сейчас и над ним.
Как уже сообщалось, Ушакова в шоу "Знаменитости. Без фильтра" планирует сделать липосакцию и интимную пластику.
Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 16 апреля!
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