Видео ⟩ Несмотря на снег, в гнезде аистов, за которым можно наблюдать в прямом эфире, снесено 5 яиц

​С помощью камеры ночного видения в прежние годы можно было наблюдать за аистами, сражающимися за партнера, за строительством гнезда, высиживанием яиц и ростом молодых птенцов, пока они не покинут гнездо. В прошлом году три птенца вылупились из четырех яиц, отложенных в апреле, и позже покинули гнездо - в августе.

​"Мы рады провести четвертый сезон наблюдения за белыми аистами, потому что каждый год позволяет нам узнать что-то новое о птице, столь характерной для латвийского ландшафта. Несмотря на то, что почти 80% белых аистов решили построить свои гнезда на наших электроопорах, надо помнить, что это не самое безопасное место для гнездования.

Поэтому и в этом году мы приглашаем жителей поближе познакомиться с аистами, а также оценить варианты обеспечения им более безопасного места гнездования, например, подготовив основу искусственного гнезда на своем загородном участке.

Sadales tīkls также участвует в том, чтобы сделать гнезда максимально безопасными, устанавливая специальные металлические основания для гнезд на столбах там, где это позволяют соображения безопасности. В Латвии их уже около 6300", - говорит председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.

Прямая интернет-трансляция LDF доступна на сайте Sadales tīkls и канале LDF в YouTube, на портале Dabasdati.lv и на сайте LDF.

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