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Видео ⟩ Несмотря на снег, в гнезде аистов, за которым можно наблюдать в прямом эфире, снесено 5 яиц

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В минувшие выходные в гнезде белого аиста было отложено пятое яйцо, сообщает Sadales tīkls.

"Погода не щадит птиц! Ветер основательно раскачивает гнездо, а снег почти полностью засыпал одного из аистов", - рассказывает Sadales tīkls.

Гнездо белых аистов, построенное на опоре электроснабжения AS Sadales tīkls в Тукумском крае, позволяет зрителям познакомиться с жизнью этих, казалось бы, обычных перелетных птиц под другим углом и вблизи - в прямом эфире Латвийского фонда природы (LDF), таким образом, узнав много нового о жизни этих птиц. Белые аисты уже вернулись в Латвию, и всех желающих приглашают следить за их жизнью уже четвертый сезон.

Прямая трансляция LDF осуществляется в сотрудничестве с оператором латвийской электросети Sadales tīkls. Техническая система камеры установлена ​​возле гнезда на активной опоре воздушной линии электропередачи - 79% гнезд латвийских белых аистов построены именно в таких местах.

​С помощью камеры ночного видения в прежние годы можно было наблюдать за аистами, сражающимися за партнера, за строительством гнезда, высиживанием яиц и ростом молодых птенцов, пока они не покинут гнездо. В прошлом году три птенца вылупились из четырех яиц, отложенных в апреле, и позже покинули гнездо - в августе.

​"Мы рады провести четвертый сезон наблюдения за белыми аистами, потому что каждый год позволяет нам узнать что-то новое о птице, столь характерной для латвийского ландшафта. Несмотря на то, что почти 80% белых аистов решили построить свои гнезда на наших электроопорах, надо помнить, что это не самое безопасное место для гнездования.

Поэтому и в этом году мы приглашаем жителей поближе познакомиться с аистами, а также оценить варианты обеспечения им более безопасного места гнездования, например, подготовив основу искусственного гнезда на своем загородном участке.

Sadales tīkls также участвует в том, чтобы сделать гнезда максимально безопасными, устанавливая специальные металлические основания для гнезд на столбах там, где это позволяют соображения безопасности. В Латвии их уже около 6300", - говорит председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.

Прямая интернет-трансляция LDF  доступна на сайте Sadales tīkls и канале LDF в YouTube, на портале Dabasdati.lv и на сайте LDF.

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