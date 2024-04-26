Совет по фискальной дисциплине предупреждает о росте государственного долга

СФД также обращает внимание на недостаточный объем инвестиций со стороны частного сектора. Инвестиции в конкурентоспособные инновационные проекты и человеческий капитал жизненно необходимы для миграции рабочей силы из низкопроизводительных отраслей в отрасли с высокой добавленной стоимостью, повышения производительности труда, стимулирования роста и увеличения бюджетных доходов. В экспорте, который наряду с инвестициями имеет решающее значение для латвийской экономики, все еще не возобновился рост, отмечает СФД.

Как подчеркивает совет, с учетом инфляции и слабого экономического роста будет нелегко достичь дефицита бюджета в 2,8% и структурного дефицита в размере 0,5% от ВВП, предусмотренных законом о бюджете на этот год.

СФД призывает правительство максимально экономить средства в процессе выполнения бюджета, чтобы достичь целевых показателей бюджетного баланса. Латвия должна сохранить свою репутацию государства с ответственной фискальной политикой и достичь своих фискальных целей, отмечает совет.

Что касается значительного увеличению расходов на оборону, СФД, не ставя под сомнение цель ее укрепления, критически оценивает интерпретацию таких расходов как единовременных, не оказывающих влияния на структурный баланс.

Что касается разрабатываемой правительством налоговой реформы, СФД считает, что запланированные изменения не приведут к радикальному повышению конкурентоспособности предприятий, экономическому росту или улучшению финансового положения страны. Совет отмечает, что самыми слабыми звеньями в экономическом развитии Латвии являются низкая производительность труда, нехватка рабочей силы и низкий уровень инвестиций. В сфере налогообложения необходимо усилить меры по борьбе с теневой экономикой и упростить налоговую систему и ее администрирование, улучшив тем самым условия ведения бизнеса и стимулируя добровольную уплату налогов.

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