Инфографика ⟩ На что пойдут наши налоги в 2024 году?

С 1 января вступил в силу закон о государственном бюджете на 2024 год и основах бюджетов на 2024, 2025 и 2026 годы. Доходы консолидированного госбюджета на 2024 год планируются в размере 14,5 млрд евро, расходы - 16,2 млрд евро. Три главных государственных приоритета - внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение, сообщает Минфин.
Чтобы государство могло обеспечить своим жителям самые необходимые функции, важен каждый евро, уплаченный в виде налогов. Жители Латвии ежедневно платят различные налоги: от НДС при покупках в магазине до акцизов при покупке топлива.
Инфографика, созданная Министерством финансов объясняет, куда в этом году уйдет каждый цент с одного евро, уплаченного в виде налогов.
Например, более трети или 36,4 цента, будет направлено на социальную защиту жителей или на такие расходы, как пособия по болезни, инвалидности, старости, безработице и семейные пособия.
12 центов с одного евро налогов будут направлены на здравоохранение.
На образование, науку, спорт и культуру из одного евро уплаченных налогов выделяется 8,6 цента, на гособорону - 9 центов, а на общественный порядок и безопасность - 5,9 цента.
13,7 цента выделяются на финансирование муниципалитетов, а 5,9 цента - на экономическую деятельность, включая транспорт и сельское хозяйство. 0,4 цента выделяется на охрану окружающей среды и территориальное развитие, а 4,7 цента - на обслуживание госдолга и отчисления в бюджет ЕС.
1,1 цента идет на нужды Канцелярии президента, Сейма, Кабинета министров и министерств, а 2,3 цента предназначены для других расходов, в том числе дипломатических миссий за рубежом и средств на непредвиденные расходы.
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