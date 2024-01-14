Инфографика ⟩ На что пойдут наши налоги в 2024 году?

Чтобы государство могло обеспечить своим жителям самые необходимые функции, важен каждый евро, уплаченный в виде налогов. Жители Латвии ежедневно платят различные налоги: от НДС при покупках в магазине до акцизов при покупке топлива.

Инфографика, созданная Министерством финансов объясняет, куда в этом году уйдет каждый цент с одного евро, уплаченного в виде налогов.

Например, более трети или 36,4 цента, будет направлено на социальную защиту жителей или на такие расходы, как пособия по болезни, инвалидности, старости, безработице и семейные пособия.

12 центов с одного евро налогов будут направлены на здравоохранение.

На образование, науку, спорт и культуру из одного евро уплаченных налогов выделяется 8,6 цента, на гособорону - 9 центов, а на общественный порядок и безопасность - 5,9 цента.

13,7 цента выделяются на финансирование муниципалитетов, а 5,9 цента - на экономическую деятельность, включая транспорт и сельское хозяйство. 0,4 цента выделяется на охрану окружающей среды и территориальное развитие, а 4,7 цента - на обслуживание госдолга и отчисления в бюджет ЕС.

1,1 цента идет на нужды Канцелярии президента, Сейма, Кабинета министров и министерств, а 2,3 цента предназначены для других расходов, в том числе дипломатических миссий за рубежом и средств на непредвиденные расходы.

Фото: Finanšu ministrija

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