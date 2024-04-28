Альпинисты упали во время восхождения на Аляске, один из них погиб

Два альпиниста пытались подняться по маршруту "эскалатора" на гору Джонсон, "крутому и технически сложному участку восхождения на юго-восточной стороне вершины", который включает в себя "смесь крутых камней, льда и снега", сказано в сообщении парка.

Падение заметила другая группа альпинистов, также пытавшаяся пройти маршрут. Они связались с со спасателями около 22:45, сообщили в парке.

Затем они спустились к пострадавшим и подтвердили, что один из альпинистов погиб при падении, а другой получил "серьезные травмы".

"Альпинисты вырыли пещеру в снегу и всю ночь лечили раны пострадавшего", - говорится в сообщении.

на следующее утро прибыли спасатели на вертолете. По данным парка, раненый альпинист был доставлен в больницу для для оказания необходимой медицинской помощи.

Позже сотрудники парка вернулись на место происшествия в надежде найти тело погибшего альпиниста, но ухудшение погоды заставило их повернуть назад.

"Сотрудники парка вернутся на место происшествия, когда позволят погодные условия", - сказали в парке.

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