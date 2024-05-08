Под Екабпилсом пенсионерка вынуждена мерзнуть из-за поселившихся на дымоходе аистов

Жильцы многоквартирного дома в волости Лейманю Екабпилсского края обогреваются дровами. Однако в холодные весенние дни Эдите вынуждена мерзнуть, так как на ее дымоходе поселились аисты, из-за чего она не может топить печь.

Эдите о семействе аистов сообщила еще в прошлом году, но руки домоуправа были связаны - аисты уже начали высиживать яйца. За самовольный снос гнезда грозит большой штраф.

После того, как аисты улетели, домоуправ в прошлом году установил на дымоходах кронштейны, но в этом году они лишь пригодились аистам для строительства гнезда.

В этом году, получив информацию от Эдите, что аисты прилетели и уже начали вить гнездо, домоуправ обратился за разрешением снести гнездо. Оно было получено, но, когда приехали гнездо сносить, аисты уже начали высиживать яйца.

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