Видео Известный модельер забронировала ночлег в Туе и пережила горькое разочарование

Женщина в хозяйском домике сказала Байбе, что в арендованном доме действительно остановились другие отдыхающие. Она пообещала связаться с владельцами. К сожалению, объяснений от хозяев Байба не получила, поэтому была вынуждена уйти.

Представитель Центра прав потребителей Санита Гертмане пояснила, что Байба может вернуть уплаченные 180 евро, так как услугой не смогла воспользоваться не по своей вине.

Хозяин гостевого дома извинился перед Байбой, обвинив приложение Booking.com, которое повесило всю систему. Хозяин несколько раз пытался связаться с сайтом, чтобы Байба вернула свои деньги.

К счастью, Байбе будет предложено бесплатное пребывание в Jūras pērle.

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