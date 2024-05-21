Каспарс Камбала публично признался в алкоголизме

"На самом деле так: какое-то время я пью, а какое-то - нет. За последние три года я не пил около трех месяцев. Сейчас я не пью уже три недели", - говорит Каспарс.

Каспарс публично признался, что у него проблемы с алкоголем. Он объяснил, что в алкоголе топит горести и неудачи - связанные как с карьерой, так и с отношениями.

В настоящее время Каспарс старается следить за собой, ведя здоровый образ жизни.

К этому его подтолкнула жена Ольга. Однако это не исключает того, что время от времени он возвращается к употреблению алкоголя в моменты, когда в жизни слишком много стресса.

Ольга вообще не употребляет алкоголь. Она признается, что нелегко жить с мужчиной с проблемами с алкоголем, однако подчеркивает, что Каспарс очень хороший муж и она старается его всячески поддерживать. Ольга даже рассматривает возможность проведения в будущем курсов для женщин с подобными проблемами.

Оба также рассказали о недавно широко обсуждавшемся падении Каспара с велосипеда.

Ольга поделилась своей реакцией на то, каким увидела в тот день мужа: "Мой муж пришел домой весь в крови. Я подумала - где спрятан труп?". Она признается, что такая ситуация ее не удивила. Она не посчитала это трагедией, скорее, радовалась тому, что Каспарс жив.

Уже сообщалось, что недавно Ольга и Каспарс Камбала оказались в центре скандала. Тренер Ольги Ирина Жук, с которой Ольга тренируется уже несколько лет, предъявила им претензии, обвинив в плагиате. Пара отвергает эти обвинения - по их мнению, тренер Ирина говорит неправду.

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