Каспарс Камбала прокомментировал свое падение с велосипеда

Камбала пояснил журналу Privātā Dzīve: "Я люблю ездить на велосипеде довольно быстро. Там была лужа, камни... И я застрял. Ударился передним колесом и полетел. Головой вперед, разбив руку, и плечом о камни. Порвал одежду".

Он отмечает, что это не первый случай. "Я время от времени падаю, потому что мне нравится ездить быстро".



Спортсмен возмущен тем, что зеваки его фотографировали вместо того, чтобы предложить помощь.

"Мне хочется спросить того, кто меня фотографировал: "Когда человек упал, что надо делать - фотографировать или спросить, не нужна ли помощь?". Конечно, на этот раз помощь мне не понадобилась. Однако могло быть все что угодно", - говорит Камбала.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 27 февраля!

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