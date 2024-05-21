Тренер сборной Латвии по хоккею рассказал, как команда готовится к матчу с США

Аудио: Комментарий Раймондса Вилкойтса (на латышском языке)

"Мы учитываем, что США - достаточно атакующая команда и она играет в активный хоккей, - сказал Вилкойтс о сегодняшнем сопернике. - Прежде всего мы готовимся выдержать давление первых минут".

По словам тренера, сборная Латвии будет настроена на то, чтобы играть в дисциплинированный хоккей, играть самоотверженно, использовать возможности контратак и создавать голевые возможности в позиционных атаках ударами от синей линии.

"Мы должны дисциплинированно играть в защите, блокировать их удары, держать игроков перед собой и не прибегать к ненужным контрударам", - сказал Вилкойтс об атаке сборной США.

​Тренер пока не уточнил, какой вратарь сегодня будет защищать ворота сборной Латвии, добавив, что остаются вопросы по составу игроков. "Посмотрим, что произойдет с Харальдсом Эглисом, но у нас есть план А и план Б".

Сборная Латвии по хоккею во вторник, 21 мая, сыграет финальную игру группового турнира чемпионата мира 2024 года в чешском городе Острава. За выход в четвертьфинал наша команда сразится с самой результативной командой турнира - сборной США.

Игра начнется в 17:20 по латвийскому времени. За игрой можно будет следить в прямом эфире телеканала LTV7, а также в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.

Сборные Латвии и США встретились в прошлом году в матче за бронзу, в котором Латвия одержала победу в дополнительное время.

Для выхода в четвертьфинал Латвии нужно одержать победу над США в основное время, а также надо надеяться, что нам на помощь придет Швеция, которая в основное время обыграет Словакию. Ни одна другая комбинация Латвии не подходит.

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