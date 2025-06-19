Россия в ближайшие дни проведет военные учения в Балтийском море

Министерство обороны Латвии сообщило агентству LETA, что в соответствии с согласованными на международном уровне договоренностями о безопасности в Балтийском море роль главного координатора исполняет Швеция. Россия проинформировала Швецию о том, что планирует военные учения в Балтийском море с 20 по 27 июня. Соответственно, Швеция проинформировала об этом других союзников.

В министерстве отметили, что подобные учения российского флота уже проводились ранее и не являются беспрецедентными. Министерство также отметило, что ситуация постоянно отслеживается - в воздухе, на море и на земле.

В министерстве также напомнили, что российские учения совпадают с завершением ежегодных крупномасштабных международных военных учений Baltops 25, которые начались 5 июня.