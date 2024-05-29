Рост цен на стройматериалы и зарплат: что происходит в строительной отрасли Латвии

Зарплаты рабочих в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года увеличились на 5,9%, расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 3,1%, цены на стройматериалы - на 0,2%.

В апреле 2024 года по сравнению с мартом уровень расходов в строительстве вырос на 0,2%.

Зарплаты рабочих за месяц выросли на 0,8%, расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 0,3%, а цены на стройматериалы снизились на 0,1%.

В апреле на средний уровень расходов в строительстве больше всего повлиял рост зарплат подсобных рабочих и асфальтировщиков в дорожном строительстве, а также рабочих, выполняющих отделочные работы (кровельщиков, штукатуров, сантехников и других).

В 2024 году данные о ценах на строительные ресурсы предоставляют приблизительно 230 строительных компаний и более 45 торговых предприятий.

В выборочное ценовое исследование были включены строительные предприятия, которые в 2023 году выполнили наибольший объем строительных работ, в том числе у 94,8% объем выполненных работ превысил 1 млн евро в год, а объем работ, выполненных 32,9% предприятий, превысил 5 млн евро в год.

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