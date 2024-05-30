Родился в рубашке. Подросток в США упал в каньон глубиной 121 метр и выжил

Подросток шел по тропинке возле стального моста, одного из самых высоких железнодорожных мостов в США.

"Мы неоднократно говорили людям не ходить по этим тропам, потому что они опасны, но люди либо не видели предупреждающих знаков, либо игнорировали их", - сказал официальный представитель Тим Рип, участвовавший в спасательной миссии.

Власти не назвали имя подростка, который был доставлен в ближайшую больницу с легкими травмами. Говорят, что ему 19 лет.

Каждый год с моста падают от пяти до семи человек, и большинство из них погибают, говорит Рип. Кроме того, в этом районе есть предупреждающие знаки, в том числе один, описывающий, насколько крутой, скользкий и небезопасный этот мост!

Во время двухчасовой спасательной операции сотрудники спасательной службы использовали веревки, чтобы вызволить подростка.

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