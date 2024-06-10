Один из самых токсичных металлов находится на дне Балтийского моря. Что это значит?

Балтийское море может стать географически самой обширной зоной загрязнения таллием, когда-либо зарегистрированной, сообщает tv3.lv со ссылкой на литовское общественное СМИ LRT.
СМИ ссылается на последнее исследование ученых из США и Германии, которые пришли к выводу, что за последние 80 лет от 20 до 60 процентов обнаруженного в Балтийском море токсичного тяжелого металла таллия попало туда из-за деятельности человека.
Научный сотрудник Центра наук о жизни Вильнюсского университета Вайда Сурвилиене приветствует проведенные исследования, поскольку пока мало информации о том, как тяжелый металл - таллий - влияет на окружающую среду и живые организмы.
"Всегда интересно, когда внимание уделяется менее часто встречающимся материалам. (..) Хотя таллий считается одним из самых вредных тяжелых металлов, который более вреден, чем кадмий, свинец и даже ртуть, исследований его влияния на экосистемы не так много", - говорит исследовательница.
Также научный сотрудник Института морских исследований Клайпедского университета Сергей Суздалев отмечает, что таллий не входит в список тяжелых металлов, которым уделяется большое внимание со стороны европейских ученых.
Короткие факты
- Распространение таллия в Балтийском море связано с производством цемента, сжиганием угля и металлургической промышленной деятельностью;
- Таллий, как и другие тяжелые металлы, "движется" по пищевой цепи – сначала он накапливается в растениях и рыбах;
- Высокие дозы таллия в организме человека или частый контакт с ним могут вызвать проблемы со здоровьем;
- Концентрация таллия в воде Балтийского моря низкая. Однако большая часть этого металла находится на морском дне;
- По мнению ученых, наибольший вклад в загрязнение тяжелыми металлами Балтийского моря и других стран мира вносят страны Африки и Азии;
- По общему химическому загрязнению Балтийское море по-прежнему входит в пятерку самых загрязненных морей мира.
Ученый из Клайпедского университета поясняет, что главным загрязнителем окружающей среды тяжелыми металлами являются металлические инструменты, транспортные средства и другие промышленные предприятия, занимающиеся производством.
Таллий, как и другие тяжелые металлы, попадает в окружающую среду и естественным путем, например, при лесных и торфяных пожарах, извержениях вулканов, но основным источником таллия в экосистеме является сжигание угля.
"Считается, что в результате деятельности человека ежегодно в окружающую среду попадает около 5000 тонн таллия, из которых 1000 тонн образуется в результате сжигания угля", - говорит ученый из Клайпедского университета.
Американские и немецкие ученые, изучавшие распространение таллия в Балтийском море, пишут в своем исследовании, что точные причины увеличения количества таллия пока неизвестны, но указывают на то, что Вторая мировая война, сжигание угля и деятельность металлургической промышленности могла оказать на это существенное влияние.
Таллий, как и другие тяжелые металлы, накапливается в организме животных
Литовские ученые отмечают, что - говоря о тяжелых металлах, следует помнить, что они являются "вечными загрязнителями", поскольку в природе не разлагаются, а лишь меняют свое место и накапливаются. Это одна из причин, почему они так опасны.
"Сначала они попадают в атмосферу, затем циркулируют в атмосфере, под действием природных сил попадают в воду, почву и т. д. Попадая в воду, они попадают в рыб и другие живые организмы, которые там обитают", - говорит Суздалев.
Сурвилиене же объясняет, что цикл таллия в данном случае мало чем отличается от цикла других тяжелых металлов, и после загрязнения воды он со временем накапливается в рыбах и даже тюленях.
"Таллы хорошо накапливается в растениях, затем продвигается вверх по пищевой цепи через беспозвоночных и рыб, наконец достигая максимальной концентрации у крупнейших морских млекопитающих. В Балтийском море это тюлени", - поясняет ученая.
Ученые говорят, что проведенное на данный момент исследование дает некоторое представление о том, как таллий распространяется в организме животного.
"Он накапливается в печени, костях, мозге, почках, желудке, легких, селезенке и коже головы… Он также содержится в волосах, ногтях, слезах и грудном молоке", - говорит Сурвилиене и добавляет, что таллий может отрицательно влиять на репродуктивную систему млекопитающих при длительном воздействии.
С другой стороны, представитель Управления общественного здравоохранения Вильнюса Матас Будрюнас напоминает, что "путешествуя по пищевой цепи, тяжелые металлы могут попасть и в организм человека, например, при употреблении в пищу рыбы или других пищевых продуктов".
Говоря о таллии, специалист говорит, что высокие дозы этого металла или частый контакт с ним могут вызвать проблемы со здоровьем.
Концентрация таллия в воде Балтийского моря низкая
На данный момент бояться не стоит. Ученые, изучавшие загрязнение Балтийского моря таллием, обнаружили, что, хотя его распространенность в этом районе очень высока, возможно, даже самая высокая в мире, его количество в морской воде невелико.
Большая часть таллия сосредоточена в морских отложениях, из которых он может выделяться, загрязняя дно.
"Как вы знаете, Балтийское море является одним из самых загрязненных в мире, с крупнейшими бескислородными участками дна. Эти зоны, богатые ионами серы, притягивают и накапливают таллий. Однако риски возникают при перемещении этих территорий, например, при строительстве газопровода, различных военных учениях или других мероприятиях, в эти территории попадает кислород, и это может вызвать повышение концентрации растворенного таллия", - поясняет исследователь Вильнюсского университета.
Часть Балтийского моря вымерла. Для достижения хорошего экологического статуса потребуются столетия
В прошлом году проблема загрязнения Балтийского моря также освещалась в программе TV3 Pēdas. Kas paliek pēc tevis?, в которой говорилось о том, что часть Балтийского моря "мертва" и потребуются столетия, чтобы море пришло в хорошее экологическое состояние.
Руководительница Программы WWF по Балтийскому морю и пресной воде Магда Йентгена рассказала программе, что Балтийское море уникально, оно похоже на большое озеро - с медленным водообменом. Балтийское море также является одним из крупнейших солоноватых водоемов в мире, поэтому здесь сложилась уникальная экосистема.
"Обмен воды в Балтийском море происходит раз в 30 лет. Все, что мы помещаем в Балтийское море, остается там надолго. Поэтому восстановление идет медленно", - сказала Йентгена.
На Балтийское море в основном влияют сельское хозяйство и сточные воды. Однако Йентгена отметил, что загрязнение сточных вод уменьшилось, поскольку после Советского Союза в Латвии было построено несколько очистных сооружений.
"Загрязнение по-прежнему исходит от сельскохозяйственного сектора. Мы удобряем поля, потому что хотим получить лучший урожай. Мы часто не задумываемся об этом удобрении так, как следовало бы, поэтому большая его часть - до 80% удобрений - смывается в реки и озера и попадает в море. Это удобрение помогает растениям расти в поле, так почему бы ему не помочь растениям расти в море? Он делает то же самое, и вот здесь возникает большая проблема - мы перекармливаем море, растения растут, и это разрушает экосистему. Затем мы добавляем сверху чрезмерный вылов рыбы, который нарушает пищевые цепочку в море, увеличивается рост водорослей... Проблем в море действительно много", - рассказала в программе Йентгена.
В результате загрязнения размножаются водоросли, что создает бескислородные зоны в море - около трети Балтийского моря мертво.
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