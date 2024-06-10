Один из самых токсичных металлов находится на дне Балтийского моря. Что это значит?

"Загрязнение по-прежнему исходит от сельскохозяйственного сектора. Мы удобряем поля, потому что хотим получить лучший урожай. Мы часто не задумываемся об этом удобрении так, как следовало бы, поэтому большая его часть - до 80% удобрений - смывается в реки и озера и попадает в море. Это удобрение помогает растениям расти в поле, так почему бы ему не помочь растениям расти в море? Он делает то же самое, и вот здесь возникает большая проблема - мы перекармливаем море, растения растут, и это разрушает экосистему. Затем мы добавляем сверху чрезмерный вылов рыбы, который нарушает пищевые цепочку в море, увеличивается рост водорослей... Проблем в море действительно много", - рассказала в программе Йентгена.