Кто и за сколько предлагает содержать улицы и мосты Риги?

Таким образом, на данный момент самоуправление получило заявки на конкурс по содержанию улиц и мостов в целом примерно на 55 млн евро в год, или 270 млн евро за пять лет.

До сих пор предполагалось, что максимальная общая договорная цена на все четыре лота составит около 210 млн евро.

Чтобы расширить конкуренцию и привлечь больше поставщиков качественных услуг, в закупку был внесен ряд существенных изменений по сравнению с предыдущей закупкой. Ранее закупка была разделена на два лота, а сейчас - на четыре. Требование свободных финансовых средств для начала работ без получения аванса от самоуправления для претендентов снижено с 20% до 15% от суммы договора по каждому лоту.

Период получения опыта претендентом и специалистами увеличен с трех лет до десяти лет и снижены квалификационные требования.

Кроме того, существенно сокращен объем работ, который требуется предъявить для подтверждения опыта, и выдвинуто более благоприятное условие о том, что опыт должен быть получен не в рамках одного договора, а в 12-месячный период. При этом в отношении работ по содержанию улиц теперь требуется больше специалистов: ранее претендент должен был предложить одного специалиста с опытом в выполнении нескольких видов работ, сейчас на каждый вид работы должен быть свой специалист.