Мэр Риги о застройщике Андрейсалы: Ни у кого не зажглась "красная лампочка"

Насчет застройщика Андрейсалы "красная лампочка" не зажглась ни у одного учреждения, признал в интервью Латвийскому радио мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое Единство).
В контексте самого проекта "лампочка зажглась" после появления визуализации идеи, где интенсивность и высота строительства не соответствуют планам муниципалитета. Это продемонстрировало "сознание превосходства" инвесторов, добавил Кирсис.
Политик пояснил, что перед подписанием меморандума муниципалитет по поводу инвестора проконсультировался с рядом ведомств. "Красная лампочка не зажглась ни у кого", - сказал глава Рижской думы.
Он признал, что хотя частный землевладелец может застраивать свою землю по своему желанию, а местное самоуправление не может ничего остановить, тем не менее, условия строительства, установленные муниципалитетом, придется соблюдать.
Как сообщалось, Рижское самоуправление потребует от застройщика и инвестора Андрейсалы, компании-застройщика Eagle Hills, объяснений по поводу возможных самовольных действий и несоблюдения подписанного меморандума о сотрудничестве, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы .
После получения разъяснений муниципалитет не исключает одностороннего выхода из меморандума о сотрудничестве.
Рижское самоуправление подчеркивает, что согласилось с меморандумом с застройщиком Eagle Hills, предполагая, что застройщик выполнит условия меморандума как по букве, так и по духу, а также оценив намерения инвестора развивать деградировавшую территорию.
В муниципалитете заявляют, что подписанный в начале этого года с Eagle Hills меморандум о сотрудничестве является продолжением меморандума, подписанного весной 2023 года бывшим мэром Риги Мартиньшем Стакисом о важности Рижского проекта развития набережной и принципах сотрудничества, которое было заключено с принадлежащей семье политика Айнар Шлесерса компанией Riga Port City
Представители Eagle Hills сообщили агентству LETA, что проект Андрейсалы Riga Waterfront ("Рижская набережная") является крупнейшей частной инвестицией в недвижимость, которая была привлечена в Ригу с момента восстановления независимости, и цель девелоперов проекта – "создать в городе непреходящие ценности и превосходную архитектуру".
Представители Eagle Hills заявляют, что компания никогда не выражала желания развивать рижский проект в несоответствии с существующей нормативной базой.
В Eagle Hills заявляют, что в настоящее время ведутся работы по разработке новых градостроительных норм, применимых к территориям проекта, и видение развития проекта будет реализовано в соответствии с действующими нормами.
TVNET уже сообщал, что бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и управляющий девелоперской компанией Eagle Hills Properties Мохамед Али Алаббар в проекте застройки Riga Waterfront планирует создать жилье для 30 тысяч жителей, сообщили представители девелопера проекта.
Алаббар, основатель и председатель правления Eagle Hills Properties, утверждает, что цель Riga Waterfront - "развить и возродить Латвию и ее столицу Ригу, позиционируя ее как новый центр Европы".
При общем объеме запланированных инвестиций в три миллиарда евро планируется восстановить набережную, которая протянется на пять километров вдоль берега Даугавы и будет спроектирована таким образом, чтобы превратить Андрейсалу в новый центр. Проект задуман как новое и важное ядро Риги, сочетающее в себе жилые дома, зеленые зоны и прямой доступ к воде.
В рамках проекта планируется, что примерно в 8 000 жилищах будут проживать более 30 000 жителей. Также запланированы отели с катками, современным круизным терминалом, крупным торговым центром и общественными площадями. Проект предусматривает, что территория старой электростанции будет преобразована в место торговли и гастрономический центр.
Представители Eagle Hills Properties отмечают, что инвестиции в развитие проекта открывают возможности получить место жительства в Риге, а начиная с инвестиций от 250 000 евро дают возможность получить преимущества в рамках программ резидентства Евросоюза.
TVNET уже сообщал, что в сентябре 2022 года международная команда архитекторов под руководством специалистов швейцарской архитектурно-проектной компании Hosoya Schaefer Architects разработала единую концепцию или генеральный план проекта застройки территории. Эта территория площадью 55 га начинается на берегу Даугавы у Вантового моста, далее включает нынешнюю территорию Рижского пассажирского порта, Яхт-центр Andrejosta, Андрейсалу и заканчивается в южной части Экспортного порта.
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