Мэр Риги о застройщике Андрейсалы: Ни у кого не зажглась "красная лампочка"

В муниципалитете заявляют, что подписанный в начале этого года с Eagle Hills меморандум о сотрудничестве является продолжением меморандума, подписанного весной 2023 года бывшим мэром Риги Мартиньшем Стакисом о важности Рижского проекта развития набережной и принципах сотрудничества, которое было заключено с принадлежащей семье политика Айнар Шлесерса компанией Riga Port City

Представители Eagle Hills сообщили агентству LETA, что проект Андрейсалы Riga Waterfront ("Рижская набережная") является крупнейшей частной инвестицией в недвижимость, которая была привлечена в Ригу с момента восстановления независимости, и цель девелоперов проекта – "создать в городе непреходящие ценности и превосходную архитектуру".

Представители Eagle Hills заявляют, что компания никогда не выражала желания развивать рижский проект в несоответствии с существующей нормативной базой.

В Eagle Hills заявляют, что в настоящее время ведутся работы по разработке новых градостроительных норм, применимых к территориям проекта, и видение развития проекта будет реализовано в соответствии с действующими нормами.

TVNET уже сообщал, что бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и управляющий девелоперской компанией Eagle Hills Properties Мохамед Али Алаббар в проекте застройки Riga Waterfront планирует создать жилье для 30 тысяч жителей, сообщили представители девелопера проекта.

Алаббар, основатель и председатель правления Eagle Hills Properties, утверждает, что цель Riga Waterfront - "развить и возродить Латвию и ее столицу Ригу, позиционируя ее как новый центр Европы".