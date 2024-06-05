Где в Риге будет самый масштабный ремонт дорог? Отвечает мэр

По словам мэра на ремонт дорог в этом году выделено 35 миллионов евро, по сравнению с 2 млн евро в 2017 году.

"Как мы видим, прирост огромный. Но эту работу нужно продолжать год от года. В целом на нужды поддержания состояния дорог нам требуется 48 миллионов евро. Надеюсь, что этой суммы мы сможем достигнуть уже в ближайшие годы. Но деньги - это только часть проблемы. Нужно построить целую систему по мониторингу состояния дорог, которая бы активно работала», - считает Вилнис Кирсис.