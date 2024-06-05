Где в Риге будет самый масштабный ремонт дорог? Отвечает мэр

В этом году ремонт дорог в Риге будет особенно масштабным. Об этом заявил мэр Риги Вилнис Кирсис в эфире программы "Домская площадь" Латвийского радио 4, сообщает портал Rus.LSM.
По словам мэра на ремонт дорог в этом году выделено 35 миллионов евро, по сравнению с 2 млн евро в 2017 году.
"Как мы видим, прирост огромный. Но эту работу нужно продолжать год от года. В целом на нужды поддержания состояния дорог нам требуется 48 миллионов евро. Надеюсь, что этой суммы мы сможем достигнуть уже в ближайшие годы. Но деньги - это только часть проблемы. Нужно построить целую систему по мониторингу состояния дорог, которая бы активно работала», - считает Вилнис Кирсис.
Мэр отметил самые масштабные проекты, которые собираются реализовать -
это ремонт дорог на улице Бикерниеку, Яунциему гатве, 2-й линии Чиекуркалнса, Юрмальском шоссе, а также ремонт мостов - 4-й очереди Южного моста и моста на Кундзиньсале.
Также в этом году намечены работы на грунтовых дорогах. Мэр сказал, что 40% грунтовых дорог будут покрыты "легким асфальтом".
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