4 июня 1989 года в результате взрыва газопровода в Советской Республике Башкирия в двух поездах сгорели 575 человек и еще 725 получили серьезные ранения. Из-за поломки трубопровода во впадине, через которую неслись два поезда в противоположном направлении, скопилось большое количество газа, что привело к взрыву, сравнимому по силе с ядерным взрывом в Хиросиме. Очевидцы рассказали, что пламя было видно на расстоянии 100 километров, а ударной волной от взрыва были разбиты окна зданий, находившихся на расстоянии нескольких километров. Несчастье, которого можно было легко избежать.

"Деревья горели, как гигантские свечи, по краю лощины дымили вишнево-красные вагоны. Раздался невозможный единый крик боли и страха сотен умирающих и горящих людей. Горел лес, горели вагоны, горели люди. Мы бросились ловить мерцающие "живые факелы", чтобы потушить пламя, приблизить их к дороге, подальше от огня. Апокалипсис..." - вот что написал журналист Валерий Михеев о катастрофе на Транссибирской магистрали в 1500 километрах к востоку от Москвы.

Причиной катастрофы стала неисправность газопровода, который проходил недалеко от железнодорожных путей. В результате в малонаселенной впадине начал скапливаться газ. Вскоре после часа ночи в это газовое облако вошли два пассажирских поезда, следовавших в противоположном направлении. Было достаточно одной искры, чтобы начался ад на земле.