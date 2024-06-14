Фото Полиция разыскивает 7 человек, распевавших провоенные песни в Даугавпилсе

Комаров также является актером Даугавпилсского театра и работает с молодежью в муниципальном учреждении. Учитывая негативную реакцию, Даугавпилсский театр вряд ли будет сдавать помещение этой организации, сказала Валерия Линкевич, руководитель Управления по делам молодежи и спорта Даугавпилса.

Муниципалитет сотрудничал с ассоциацией Joku līga только во время одного мероприятия. В будущем муниципалитет оценит возможности сотрудничества, если ассоциация проявит желание проводить и другие мероприятия.

Между тем депутат Даугавпилсской городской думы Михаил Лавренов в одном из своих постов в социальных сетях написал: "[Во время праздников] людей на улице Ригас - как в советские времена". Рядом с этим текстом также был виден символ СССР - серп и молот. Депутат опроверг, что является автором такого поста, а позже символ был удален.

Депутат также поделился видео, на котором пассажиры автобуса поют песню, прославляющую войну. В Государственной полиции подтвердили, что у них есть видео, снятое после праздничного фейерверка. Для выяснения обстоятельств возбужден административный процесс.

С другой стороны, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения нескольких изображений, прославляющих военную агрессию, нарисованных в одном из городских парков.

Между тем в Службе государственной безопасности (VDD) указали, что полиции следует дать оценку деятельности депутата Лавренова. По мнению VDD, Лавренову следует более внимательно относиться к своим публичным высказываниям. Депутат уже попал в поле зрения службы, сообщает LTV.

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