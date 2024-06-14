Фото Полиция разыскивает 7 человек, распевавших провоенные песни в Даугавпилсе

Государственная полиция просит помощи в установлении личности семи человек, которые 2 июня 2024 года в 00:12 ехали на общественном автобусе №17А по улице Циетокшня в Даугавпилсе и пели песни, прославляющие военную агрессию и войну.
В случае, если вы узнали кого-нибудь из людей на фото, полиция призывает обратиться по телефону 110 или 264 470 20.
Как сообщалось, на выходных 1 и 2 июня Даугавпилс отметил 749-летие со дня основания города. В городе были нарисованы буквы Z, депутат демонстрировал символ СССР - серп и молот, а в одном из городских автобусов пели русские пропагандистские песни, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Российский комик Денис Дорохов, ранее выражавший поддержку агрессии России в Украине, по видеосвязи выступил во время торжеств.
В конце 2023 года Дорохов принял участие в концерте в оккупированном Россией Донбассе.
Организатором мероприятия выступила ассоциация Joku līga. Ее представитель Александр Комаров заявил LTV, что не знает, поддерживает ли приглашенный артист вторжение России в Украину.
"Я нигде не видел подобных материалов, никогда не слышал от него подобной информации", - сказал Комаров, добавив, что "давно" не смотрел телевизор. Если информация о том, что российский комик поддерживает российскую агрессию в Украине, подтвердится, ассоциация обещает извиниться.
Министерство иностранных дел (МИД) напомнило, что организаторы мероприятий должны убедиться, что приглашенные артисты не представляют репутационных или санкционных рисков.
Комаров также является актером Даугавпилсского театра и работает с молодежью в муниципальном учреждении. Учитывая негативную реакцию, Даугавпилсский театр вряд ли будет сдавать помещение этой организации, сказала Валерия Линкевич, руководитель Управления по делам молодежи и спорта Даугавпилса.
Муниципалитет сотрудничал с ассоциацией Joku līga только во время одного мероприятия. В будущем муниципалитет оценит возможности сотрудничества, если ассоциация проявит желание проводить и другие мероприятия.
Между тем депутат Даугавпилсской городской думы Михаил Лавренов в одном из своих постов в социальных сетях написал: "[Во время праздников] людей на улице Ригас - как в советские времена". Рядом с этим текстом также был виден символ СССР - серп и молот. Депутат опроверг, что является автором такого поста, а позже символ был удален.
Депутат также поделился видео, на котором пассажиры автобуса поют песню, прославляющую войну. В Государственной полиции подтвердили, что у них есть видео, снятое после праздничного фейерверка. Для выяснения обстоятельств возбужден административный процесс.
С другой стороны, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения нескольких изображений, прославляющих военную агрессию, нарисованных в одном из городских парков.
Между тем в Службе государственной безопасности (VDD) указали, что полиции следует дать оценку деятельности депутата Лавренова. По мнению VDD, Лавренову следует более внимательно относиться к своим публичным высказываниям. Депутат уже попал в поле зрения службы, сообщает LTV.
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