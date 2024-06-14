Даугавпилчане пристыдили российские "СМИ" за вранье о концерте Лободы

Посетившие концерт Лободы на Дне города Даугавпилса в комментариях в социальных сетях и на портале Woman.ru указали сразу на несколько фактологических ошибок в повествовании - никаких "заплативших за билеты" разочарованных горожан в принципе быть не могло, так как концерт был бесплатным в рамках Дня города. Гонорар певице вылачивала Даугавпилсская дума.

Также было физически невозможно "покинуть концертный зал", так как концерт проходил на центральной площади.

Фото: Скриншот RUS TVNET

Фото: Скриншот RUS TVNET

Кроме того, комментаторы не согласились с оценкой качества пения Светланы Лободы.

Фото: Скриншот RUS TVNET

Фото: Скриншот RUS TVNET

Фото: Скриншот RUS TVNET

Фото: Скриншот RUS TVNET

Позже в нескольких российских СМИ появилась информация, что Лобода может вернуться в Россию из-за "неудач в Европе". Это также не является правдой.

LOBODA, которая в этом году как раз отмечает 20-летие сольной карьеры, впервые представила фрагменты шоу предстоящего мирового тура, который вместе с огромной командой готовила более полугода. В нем певица объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер, а режиссером выступил Олег Боднарчук, с которым Лобода создавала свое легендарное шоу SUPER STAR.

Европейская часть юбилейного мирового тура Светланы Лободы стартует уже 14 июня в Праге. Следом артистка даст концерты в Вене, Таллинне, Варшаве, Аликанте и Марбелье, а 31 июля покажет свое уникальное шоу и в Юрмале.

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