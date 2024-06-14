Даугавпилчане пристыдили российские "СМИ" за вранье о концерте Лободы

Украинская певица Светлана Лобода выступала на Дне города Даугавпилса, который проходил 1 июня. Российские пропагандистские СМИ не упустили возможность поглумиться над певицей, но допустили множество фактических ошибок, на что им в комментариях указали жители и гости города.
"Статью" о концерте Лободы в Даугавпилсе написал заблокированный в Латвии МК.ru, ее у себя перепечатало множество других русскоязычных порталов, в том числе "аполитичный" незаблокированный Woman.ru.
В публикациях утверждалось, что Лобода безуспешно "пытается перезапустить свою карьеру за границей". И со ссылкой на зрителей концерта сообщалось, что "испортилось качество концертов звезды".
Некий "инсайдер" рассказал детали концерта в Даугавпилсе.
Его разочаровало, что вместо дорогих декораций и спецэффектов Лобода пела на фоне большого экрана с трансляцией того, что происходит в зале.
После чего в статье утверждалось, что "больше всего заплативших за билеты разочаровало то, что артистка начала терять голос".
"Света очень сдала. <...> У нее появились большие проблемы с голосом. В Латвии она работала живьем, но лучше бы включила фанеру. Во многих моментах она не попадала в ноты", - утверждал этот неведомый источник.
Далее сообщалось, что остальные зрители "покинули концертный зал".
"Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России", - завершил свое мнение "источник".
Посетившие концерт Лободы на Дне города Даугавпилса в комментариях в социальных сетях и на портале Woman.ru указали сразу на несколько фактологических ошибок в повествовании - никаких "заплативших за билеты" разочарованных горожан в принципе быть не могло, так как концерт был бесплатным в рамках Дня города. Гонорар певице вылачивала Даугавпилсская дума.
Также было физически невозможно "покинуть концертный зал", так как концерт проходил на центральной площади.
Кроме того, комментаторы не согласились с оценкой качества пения Светланы Лободы.
Позже в нескольких российских СМИ появилась информация, что Лобода может вернуться в Россию из-за "неудач в Европе". Это также не является правдой.
LOBODA, которая в этом году как раз отмечает 20-летие сольной карьеры, впервые представила фрагменты шоу предстоящего мирового тура, который вместе с огромной командой готовила более полугода. В нем певица объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер, а режиссером выступил Олег Боднарчук, с которым Лобода создавала свое легендарное шоу SUPER STAR.
Европейская часть юбилейного мирового тура Светланы Лободы стартует уже 14 июня в Праге. Следом артистка даст концерты в Вене, Таллинне, Варшаве, Аликанте и Марбелье, а 31 июля покажет свое уникальное шоу и в Юрмале.
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