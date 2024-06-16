В прошлом году в Риге стерилизовано 810 бездомных котов

В прошлом году в Риге было отловлено и стерилизовано 810 бездомных кошек, говорится в годовом публичном отчете Рижского самоуправления за 2023 год, который на прошлой неделе утвердила Рижская дума.
Согласно законодательству, самоуправление организует контроль численности животных в Риге. В ходе выполнения этой обязанности было отловлено 423 бродячих собаки и 353 кошки.
685 бездомных собак и кошек были переданы в финансируемый муниципалитетом приют для животных, а 334 кошки и собаки, пострадавшие в результате несчастных случаев, были доставлены в ветеринарные клиники.
Также была оказана помощь 1 065 диким животным.
Чтобы уменьшить количество бездомных кошек, самоуправление реализует программу контроля "поймать - стерилизовать - отпустить". После осмотра сертифицированным ветеринаром больные кошки подвергаются эвтаназии, а здоровые стерилизуются, прививаются от бешенства и возвращаются в свои дома.
Бродячих собак отвозят в приют для животных Ulubele, с которым у муниципалитета заключен договор на обслуживание.
Эти животные содержатся в течение 14 дней, а затем возвращаются к своим найденным хозяевам или в частный приют, который продолжает искать для них новые дома.
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