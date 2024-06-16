В прошлом году в Риге стерилизовано 810 бездомных котов

Согласно законодательству, самоуправление организует контроль численности животных в Риге. В ходе выполнения этой обязанности было отловлено 423 бродячих собаки и 353 кошки.

685 бездомных собак и кошек были переданы в финансируемый муниципалитетом приют для животных, а 334 кошки и собаки, пострадавшие в результате несчастных случаев, были доставлены в ветеринарные клиники.

Также была оказана помощь 1 065 диким животным.

Чтобы уменьшить количество бездомных кошек, самоуправление реализует программу контроля "поймать - стерилизовать - отпустить". После осмотра сертифицированным ветеринаром больные кошки подвергаются эвтаназии, а здоровые стерилизуются, прививаются от бешенства и возвращаются в свои дома.

Бродячих собак отвозят в приют для животных Ulubele, с которым у муниципалитета заключен договор на обслуживание.

Эти животные содержатся в течение 14 дней, а затем возвращаются к своим найденным хозяевам или в частный приют, который продолжает искать для них новые дома.

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