В связи с проектом Rail Baltica госсекретаря Минсообщения понизили в должности

Такое решение было принято с учетом результатов дисциплинарного дела в отношении Степановой и заключения комиссии.

По мнению комиссии по дисциплинарному делу, она совершила ряд дисциплинарных нарушений, а также некачественно и халатно исполняла свои обязанности государственного служащего.

Дисциплинарное дело связано с надзором за реализацией проекта Rail Baltica, говорится в заявлении министерства сообщения, но в нем не уточняется суть обвинений.

Уже сообщалось, что в январе этого года министр сообщения Каспар Бришкенс возбудил дисциплинарное дело в связи с возможными нарушениями, допущенными государственным секретарем Министерства сообщения Илондой Степановой.

По информации Минсообщения, в рамках дисциплинарного дела будет расследоваться возможное неисполнение обязанностей должностного лица и превышение должностных полномочий, повлекшее значительный материальный ущерб или ущерб интересам государства.

В министерстве агентству LETA не ответили на вопрос о том, связано ли дисциплинарное дело с проектом Rail Baltica или задержками поездов, заявив, что пока никаких дальнейших комментариев не будет.

Скорее всего, дисциплинарное дело возбуждено в связи с проектом Rail Baltica.

Ранее сообщалось, что Степанова исполняет обязанности госсекретаря Минсообщения с 11 февраля 2020 года. C 2015 года по март 2019 года она была членом совета Государственного контроля, а ранее - с 1996 года - работала в Министерстве финансов, где занимала должности в руководстве отделениями и департаментами. С 2006 года Степанова работала директором бюджетного департамента Минфина, свидетельствует информация из архива агентства LETA.

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