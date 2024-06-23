Чем больше я смотрю или читаю о Rail Baltica (RB), тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Но, к счастью, не я один. Судя по всему, ничего не понимают ни премьер-министр Эвика Силиня, ни бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, ни министр сообщения Каспар Бришкенс, ни его недавние предшественники на этом посту - Янис Витенбергс и Талис Линкайтс.

Но даже давних министров сообщения - Улдиса Аугулиса, Рихарда Козловскиса и Анрийса Матисса, - при которых проект уже был запущен, похоже, никто не спрашивал. Ну, если последние трое ничего не понимают, то какова вероятность того, что кто-то из этих троих вообще имеет представление о том, что такое RB, верно?

И вдруг ни с того ни с сего выяснилось, что все это мероприятие все-таки окажется неожиданно дорогим. На Рижском центральном вокзале уже ведутся строительные работы, но совершенно неясно, будет ли поезд вообще проходить через Ригу. Поэтому Сейм принял решение о создании парламентской комиссии по расследованию, чтобы окончательно изучить проект досконально и должным образом.

От своей партии Национальное объединение выдвинуло бывшего министра сообщения Яниса Витенбергса в состав комиссии по расследованию. Другими словами, они считают, что для Витенбергса было бы совершенно нормально и правильно расследовать свои собственные возможные ошибки.

И так как это не выглядит как попытка прикрыть задницу в тот момент, когда рядом начинает что-то тлеть, я предлагаю привлечь к работе комиссии по расследованию всех шестерых последних министров сообщения. Они могли бы пить кофе, есть печенье и обсуждать, что никто из них ни за что не отвечает.