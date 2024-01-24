Бришкенс начнет дисциплинарное дело о возможных нарушениях госсекретаря Минсообщения Степановой

В проблемах с поездами коалиция видит ответственность предприятия Pasažieru vilciens, но не министра сообщения

Ответственность за регулярные опоздания новых электропоездов должно нести в основном предприятие Pasažieru vilciens (PV), а не министр сообщения Каспар Бришкенс, заявили опрошенные агентством LЕТА представители правящей коалиции.

Отвечая на вопрос, должны ли регулярные задержки пассажирских поездов стать поводом для оценки соответствия министра занимаемой должности, председатель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц сказал, что министр активно участвует в решении проблем и регулярно разъясняет ситуацию, поэтому он не видит причин оценивать соответствие Бришкенса занимаемой должности.

Председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис также заявил, что проблемы связаны с "наследием отрасли", которое Бришкенс получил при вступлении в должность. Поэтому проблемы с поездами - не вина министра. В то же время фракция СЗК планирует в ближайшее время встретиться с Бришкенсом, чтобы обсудить пути решения проблем.

По словам Юревица, предприятие Pasažieru vilciens и его руководство должны сделать все возможное, чтобы обеспечить движение поездов, приняв решительные меры против поставщика новых поездов за нарушение договора, включая финансовые санкции, если это возможно по закону. Необходимо также решить проблемы со старыми поездами.