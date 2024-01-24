Бришкенс начнет дисциплинарное дело о возможных нарушениях госсекретаря Минсообщения Степановой

Министр сообщения Каспар Бришкенс возбудил дисциплинарное дело в связи с возможными нарушениями, допущенными государственным секретарем Министерства сообщения Илондой Степановой.
Хотя министр не раскрывает, против кого возбуждено дисциплинарное дело, под предлогом защиты персональных данных, портал Delfi сообщает, что это Степанова. По имеющейся в распоряжении агентства LETA неофициальной информации, Степанова сейчас отстранена от должности и ей запрещено находиться в министерстве.
По информации Минсообщения, в рамках дисциплинарного дела будет расследоваться возможное неисполнение обязанностей должностного лица и превышение должностных полномочий, повлекшее значительный материальный ущерб или ущерб интересам государства.
В министерстве агентству LETA не ответили на вопрос о том, связано ли дисциплинарное дело с проектом Rail Baltica или задержками поездов, заявив, что пока никаких дальнейших комментариев не будет.
Скорее всего, дисциплинарное дело возбуждено в связи с проектом Rail Baltica.
Ранее сообщалось, что Степанова исполняет обязанности госсекретаря Минсообщения с 11 февраля 2020 года. C 2015 года по март 2019 года она была членом совета Государственного контроля, а ранее - с 1996 года - работала в Министерстве финансов, где занимала должности в руководстве отделениями и департаментами. С 2006 года Степанова работала директором бюджетного департамента Минфина, свидетельствует информация из архива агентства LETA.
В проблемах с поездами коалиция видит ответственность предприятия Pasažieru vilciens, но не министра сообщения
Ответственность за регулярные опоздания новых электропоездов должно нести в основном предприятие Pasažieru vilciens (PV), а не министр сообщения Каспар Бришкенс, заявили опрошенные агентством LЕТА представители правящей коалиции.
Отвечая на вопрос, должны ли регулярные задержки пассажирских поездов стать поводом для оценки соответствия министра занимаемой должности, председатель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц сказал, что министр активно участвует в решении проблем и регулярно разъясняет ситуацию, поэтому он не видит причин оценивать соответствие Бришкенса занимаемой должности.
Председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис также заявил, что проблемы связаны с "наследием отрасли", которое Бришкенс получил при вступлении в должность. Поэтому проблемы с поездами - не вина министра. В то же время фракция СЗК планирует в ближайшее время встретиться с Бришкенсом, чтобы обсудить пути решения проблем.
По словам Юревица, предприятие Pasažieru vilciens и его руководство должны сделать все возможное, чтобы обеспечить движение поездов, приняв решительные меры против поставщика новых поездов за нарушение договора, включая финансовые санкции, если это возможно по закону. Необходимо также решить проблемы со старыми поездами.
На своем уровне ответственности решения должно предложить и VAS Latvijas dzelzceļš. Людям нужно показать предложенный PV конкретный план по восстановлению регулярного движения поездов.
Рокпелнис добавил, что перебои в работе поездов - это серьезная проблема, которую нельзя замалчивать. На встрече с Бришкенсом фракция хочет понять общую картину, как будет решаться проблема и кто виноват в том, что она возникла.
Проблемы с железнодорожным сообщением наблюдаются в Латвии уже несколько недель. Вначале они затрагивали отдельные направления, но в последние дни усугубились.
Называются разные причины задержки поездов. Например, в понедельник на некоторых линиях сработал запрещающий сигнал светофора, поезд на участке с одним путем ждал встречного поезда, чтобы пропустить его, и все эти обстоятельства в совокупности привели к задержкам, утверждает PV.
На участке Рига - Айзкраукле ледяной дождь и сильный ветер привели к обледенению токопередатчика поезда Škoda Vagonka и контактной сети Latvijas dzelzceļš.
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