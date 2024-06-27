Пока другие прыгали через праздничный костер и наслаждались прекрасными летними выходными, кто-то ворвался в приют для животных в Елгаве и ранил рыжую собаку с карими глазами и носом, похожим на пуговицу (на фото). За то, что она начала лаять и поднимать шум. Заставив замолчать собаку, однажды уже пострадавшую от человека, этот варвар украл шестимесячного щенка. Обстоятельства происшествия слишком странные, чтобы их можно было считать просто пьяным бредом на Лиго. Месть, хулиганство, скупость, скрывающаяся за маской любви к животным?

Что же на самом деле произошло в Янову ночь в Елгаве в приюте для маленьких животных ветеринарного факультета (VMF)?

Когда в Янов день женщина, прогуливаясь по улице в Елгаве, заметила собаку - очень похожую на ту, которую она только что видела в социальных сетях, -собака преданно следовала за молодым человеком без поводка. Шестимесячного немного буйного и милого щенка из приюта для маленьких животных факультета ветеринарной медицины украли в полночь - пока остальные праздновали, танцевали, пили пиво и прыгали через костер. Женщина долго не раздумывала - взяла трубку и связалась с приютом. Мужчина, который утверждал, что собака привязалась за ним, пропал, но животное было опознано по чипу и возвращено в приют.