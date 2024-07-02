"Ей выбили зуб микрофоном": Лиера Штейн об опасности на сцене

Когда-то Лиера Штейн много участвовала в различных шоу-программах с танцорами - от кабаре и Рижского мюзик-холла Burlesque до работы на круизных паромах: "Несколько лет я была солисткой Рижского мюзик-холла. Конечно, это очень интересный опыт. Я много лет также работала в больших шоу-программах на нашем пароме Tallink".

Тогда она поняла, что необходима дисциплина.

"В коллективе надо соблюдать всю постановку, иначе все может развалиться. Даже расскажу забавный случай.

Нас было две певицы, мы друг друга заменяли по очереди. И как раз таки вторая девочка все время не соблюдала свое место в постановке, и ей выбили на сцене зуб микрофоном", - вспоминает Лиера.

Важно быть частью коллектива. Поэтому она развила в себе дисциплину и передает свои знания ученикам. Ведь, работая в команде, ты отвечаешь не только за себя, но и за других.

Лиера Штейн много работала и работает с шоу-программами на корпоративах и праздниках.

Интервью с Лиерой Штейн целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".

Галерея: Лиера Штейн

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