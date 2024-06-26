Лиера Штейн о "Евровидении" и инциденте на сцене: "Донс колоссально спел"

"Я всю жизнь живу в Риге, и, в принципе, это мой любимый город. Я очень люблю Ригу, потому что тут у нас и красиво, и очень много всего происходит. Я люблю маленькие города. Я себя плохо чувствую в больших каких-то таких мегаполисах. Я бывала много где, но Рига - это прямо мое место. Здесь я чувствую себя дома", - признается Лиера.