Лиера Штейн о "Евровидении" и инциденте на сцене: "Донс колоссально спел"

"Музыка - это дело моей жизни", - сказала в интервью в программе RUS TVNET "В чём фишка?" музыкант, певица, педагог по вокалу и сценическому искусству Лиера Штейн.
Лиера всю жизнь живет и работает в Риге. Здесь она открыла свою музыкальную школу Stein Studio.
"Я всю жизнь живу в Риге, и, в принципе, это мой любимый город. Я очень люблю Ригу, потому что тут у нас и красиво, и очень много всего происходит. Я люблю маленькие города. Я себя плохо чувствую в больших каких-то таких мегаполисах. Я бывала много где, но Рига - это прямо мое место. Здесь я чувствую себя дома", - признается Лиера.
О том, что она хочет стать певицей и связать свою жизнь с музыкой, Лиера поняла в 10 лет: