"Больше я там не выступал": Родион Гордин о конфликте с хозяйкой клуба

"Мое эго было настолько сильным, что мне нужно было играть то, что я хочу, а не то, что люди хотят", - вспоминает латвийский диджей, радиоведущий и саунд-продюсер Родион Гордин в программе "В чём фишка?" время, когда ему еще не было и 18 лет, но он уже активно играл сеты в ночных клубах.
Родион Гордин поделился необычной историей, когда ему пришлось играть в небольшом районном клубе и его попросили поставить популярную русскую песню. Он отказался. И, как выяснилось, отказал не тому человеку...
"Я сказал, что если вы хотите это слушать, идите, пожалуйста, в другое заведение. На следующий день я узнал, что это была хозяйка клуба, и я больше там не выступал", - вспоминает диджей.
С детства у Гордина была мечта - попасть работать на радио. Это и произошло. Он проработал на радио 14 лет, но после принял решение уйти. "Чего я боюсь в жизни - это топтаться на месте", - признается Родион, говоря, что его всегда привлекал музыкальный продакшн. Теперь он регулярно выпускает треки под своим именем.
Интервью с Родионом Гординым целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!