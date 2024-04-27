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"Больше я там не выступал": Родион Гордин о конфликте с хозяйкой клуба

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова Viktors Devjatovs Ēriks Saksons
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"Мое эго было настолько сильным, что мне нужно было играть то, что я хочу, а не то, что люди хотят", - вспоминает латвийский диджей, радиоведущий и саунд-продюсер Родион Гордин в программе "В чём фишка?" время, когда ему еще не было и 18 лет, но он уже активно играл сеты в ночных клубах. 

Родион Гордин поделился необычной историей, когда ему пришлось играть в небольшом районном клубе и его попросили поставить популярную русскую песню. Он отказался. И, как выяснилось, отказал не тому человеку...

"Я сказал, что если вы хотите это слушать, идите, пожалуйста, в другое заведение. На следующий день я узнал, что это была хозяйка клуба, и я больше там не выступал", - вспоминает диджей

С детства у Гордина была мечта - попасть работать на радио. Это и произошло. Он проработал на радио 14 лет, но после принял решение уйти. "Чего я боюсь в жизни - это топтаться на месте", - признается Родион, говоря, что его всегда привлекал музыкальный продакшн. Теперь он регулярно выпускает треки под своим именем. 

Интервью с Родионом Гординым целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".

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