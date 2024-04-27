"Больше я там не выступал": Родион Гордин о конфликте с хозяйкой клуба

"Мое эго было настолько сильным, что мне нужно было играть то, что я хочу, а не то, что люди хотят", - вспоминает латвийский диджей, радиоведущий и саунд-продюсер Родион Гордин в программе "В чём фишка?" время, когда ему еще не было и 18 лет, но он уже активно играл сеты в ночных клубах.