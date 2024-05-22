Актер Родион Кузьмин о Дане Бйорк, войне и музыкальном прошлом: "Театр - это орудие"

"Театр - это большое орудие", - сказал латвийский актер, режиссер театра и кино Родион Кузьмин в новом выпуске передачи RUS TVNET "В чем фишка?". Рижский русский театр им. Михаила Чехова он считает лучшим театром в мире. Да, меняются художественные взгляды, но он не умирает.
В 2006 году Родион Кузьмин приехал в Ригу из Вентспилса учиться. В 2010 году окончил Ярославский государственный театральный институт (мастер С. М. Лосев). В 2015 году поступил в тот же институт учиться на режиссера. Служил в театре "ОСА" и в Латвийском театре кукол. В 2018 году принят в труппу Рижского русского театра им. Чехова.
Родиона Кузьмина можно увидеть в таких спектаклях, как "Калигула", "В бальных туфельках по сибирским снегам", "Визит старой дамы", "Гамлет", "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес", "Канкун", "Метод Грёнхольма", "Почтисчастье", "Робин Гуд", "Это случилось в Виши", и многих других.
Кроме работы в кино и театре в 24 года Родион Кузьмин попал на озвучку. Его голосом говорят многие кинозвезды - от Лиама Нисона до Джека Николсона.
Но мало кто знает, что его творческий путь начинался с музыки...