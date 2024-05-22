Актер Родион Кузьмин о Дане Бйорк, войне и музыкальном прошлом: "Театр - это орудие"

В 2006 году Родион Кузьмин приехал в Ригу из Вентспилса учиться. В 2010 году окончил Ярославский государственный театральный институт (мастер С. М. Лосев). В 2015 году поступил в тот же институт учиться на режиссера. Служил в театре "ОСА" и в Латвийском театре кукол. В 2018 году принят в труппу Рижского русского театра им. Чехова.