Милда крепко схватилась за ручку кресла, так как ей показалось, что все пространство вокруг начало шататься. Она еще раз посмотрела на имя на задней стороне маленького белого блокнота - RUDIS MASENS. Милда и Рудис поженились в октябре 1939 года в Латвии, но из-за войны их пути разошлись. Полная уверенности, что ее любимый погиб на поле боя, Милда в 1949 году переехала с обоими сыновьями в Австралию, чтобы начать новую жизнь. Спустя 30 лет она получила это письмо.