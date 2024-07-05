Пустые витрины в Старой Риге. Как дума будет решать эту проблему?

В этом году дума на маркетинг потратила на полмиллиона евро больше, чем в прошлом. По сравнению с 2019 годом, когда в Риге было намного больше туристов, расходы увеличилось в несколько раз.

Чтобы уменьшить количество пустующих витрин в Риге, самоуправление планирует изменить политику налога на недвижимость.

Один из вариантов - снизить налог для собственников, но тогда, скорее всего, его придется снижать и для собственников, чьи помещения сдаются в аренду.

"С другой стороны, скажем, для тех, кто не сдавал помещение в аренду более года мы применим более высокую ставку. Но если помещение было сдано в аренду на один месяц, а потом нет? А мы это не проверяли... Административная нагрузка очень велика, и уследить за этим невозможно", - рассуждает Андерсоне.

Старая Рига - зеркало экономической ситуации

Налог на недвижимость в Риге следует снизить, так как это позволит предпринимателям хотя бы выжить, считает глава Латвийской ассоциации недвижимости Айгар Шмитс.