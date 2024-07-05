Пустые витрины в Старой Риге. Как дума будет решать эту проблему?

Многие витрины на первых этажах в Старой Риги выглядят заброшенными уже несколько лет. Их окна и двери украшены яркими надписями "Сдается". Чтобы решить проблему, Рижская дума рассматривает возможность изменения политики налогообложения недвижимости, сообщает портал Lsm.lv.
Пустые витрины являются следствием вторжения России в Украину, поскольку Рига потеряла многих иностранных туристов, которые поддерживали динамику в Старой Риге, сообщает портал Lsm.lv.
Рижская дума расположена в нескольких минутах ходьбы от здания Латвийского радио и по пути можно заметить не одну пыльную и пустую витрины. В нескольких окнах видна паутина. Всех их можно увидеть на улицах Тиргоню и Шкюню.
Аналогично обстоят дела и в других местах Старой Риги, где владельцы помещений уже пару лет не могут найти арендаторов. Что делает муниципалитет, чтобы решить проблему?
Можно изменить политику налогообложения недвижимости
Глава комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне сообщила, что самоуправление планирует начать реконструкцию одной из самых оживленных улиц Старой Риги во второй половине следующего года. Минимум через год строительных работ улица Вальню превратится в пешеходную улицу без автомобилей.
"Главное, во что мы инвестируем, - это маркетинг как Старой Риги, так и города. Для привлечения туристов и продвижение Риги было инвестировано 1,5 миллиона евро. Проводятся различные мероприятия - мы уделяем особое внимание Старой Риге. В этом году мы также планируем реализовать более амбициозные улучшения, чтобы показать более приятную городскую среду, и начинаем серьезный инвестиционный проект по реконструкции улицы Вальню, а также улицы Калькю", - сказала Андерсоне.
В этом году дума на маркетинг потратила на полмиллиона евро больше, чем в прошлом. По сравнению с 2019 годом, когда в Риге было намного больше туристов, расходы увеличилось в несколько раз.
Чтобы уменьшить количество пустующих витрин в Риге, самоуправление планирует изменить политику налога на недвижимость.
Один из вариантов - снизить налог для собственников, но тогда, скорее всего, его придется снижать и для собственников, чьи помещения сдаются в аренду.
"С другой стороны, скажем, для тех, кто не сдавал помещение в аренду более года мы применим более высокую ставку. Но если помещение было сдано в аренду на один месяц, а потом нет? А мы это не проверяли... Административная нагрузка очень велика, и уследить за этим невозможно", - рассуждает Андерсоне.
Старая Рига - зеркало экономической ситуации
Налог на недвижимость в Риге следует снизить, так как это позволит предпринимателям хотя бы выжить, считает глава Латвийской ассоциации недвижимости Айгар Шмитс.
"Нужно помнить, что для Старой Риги характерны не энергонеэффективные, старые дома. На мой взгляд, самым печальным фактором является не только налог на недвижимость. Зимой здесь довольно большие счета за коммунальные услуги. Чтобы было тепло и комфортно, это должно быть сбалансировано арендной платой, чтобы предприниматель мог позволить себе платить арендную плату, за обслуживание, коммунальные услуги и зарплату сотрудникам", - отметил Шмитс.
Единого решения по возвращению предпринимателей в Старую Ригу вряд ли будет найдено.
"Ситуация в Старой Риге является своего рода зеркалом экономической ситуации, потому что видно, что местных жителей столько, сколько есть, поэтому нам нужны туристы, которые готовы остаться и потратить деньги. Я бы сказал, что среди направлений, первоначально предложенных думой, - посмотреть, следует ли увеличить или уменьшить налоги, возможно, решение состоит в том, чтобы пойти в обоих направлениях одновременно", - сказал доцент высшей школы Turība Эрик Лингеберзиньш.
Возможные изменения в налоговой политике на недвижимость будут рассмотрены рабочей группой до осени. Дума могла бы поддержать один из вариантов, и тогда новый порядок вступит в силу в следующем году, спрогнозировала Андерсоне, отметив, что возможные налоговые изменения коснутся, например, загрязненных и деградированных мест.
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