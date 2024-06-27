В благоустройство улицы Вальню и площади Театра в Вецриге планируют вложить 12 млн евро

Общая стоимость проекта составляет 11,9 млн евро. Из них Европейский фонд регионального развития планирует выделить до 5 миллионов евро, а самоуправление софинансирует более 3 миллионов евро.

В проекте также будет участвовать SIA Rīgas ūdens, которое планирует привести в порядок свою инфраструктуру на улице Вальню, инвестировав более 3 миллионов евро.

Проект предусматривает развитие пешеходной инфраструктуры улицы Вальню от улицы 13 Января до улицы Торню и ее соединений, включая площадь Театра, с обеспечением доступности и диверсификации культурных и туристических услуг.

Работы планируется завершить к концу 2029 года.

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