Латвия и Эстония сделают то же самое.

Основные члены ЕС, включая Францию ​​и Германию, также сокращают свое представительство на встречах в Венгрии. Литовские министры продолжат участвовать в официальных заседаниях Совета ЕС, которые проходят в Брюсселе, независимо от председательствующей страны.

Новостной сайт Euractiv сообщил, что среди стран, которые отправят чиновников более низкого уровня, присутствуют также Швеция, Финляндия и Польша. Другие страны также рассматривают такую ​​возможность.

"Поведение Венгрии во время президентства является катастрофическим (..). Именно поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неофициальных министерских встречах в июле", - заявила шведскому информационному агентству TT министр по европейским делам Джессика Розуолл.

Заседание Европейского совета руководителей также должно состояться в Венгрии через шесть месяцев, но пока неясно, будет ли президент Литвы Гитанас Науседа бойкотировать это мероприятие. "Позиция относительно участия в мероприятиях в Венгрии на уровне глав государств будет согласована с партнерами ЕС", - сообщили BNS в администрации президента.

В Брюсселе и столицах ЕС растет ощущение, что венгерский лидер использует председательство в ЕС в своих целях, а не для представительства в ЕС.