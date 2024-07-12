В ответ на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию страны Северной и Восточной Европы не будут направлять своих министров в Венгрию во время ее председательства в Евросоюзе, сообщает интернет-издание Euractiv и другие СМИ.
В ответ на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию Литва сократит свое политическое представительство на встречах, проводимых в этой центральноевропейской стране, а президент Гитанас Науседа примет решение о потенциальном визите в Будапешт вместе с другими лидерами стран ЕС, подтвердили BNS председатель Комитете Сейма по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павилёнис и ряд источников в правительстве.
"На данный момент мы просто решили ограничить наше участие на политическом уровне в Венгрии", - сказал Павилёнис BNS. По его словам, такая позиция согласована и с правительством, и с президентом.
В июле Венгрия приняла на полгода председательство в Сообществе, во вторник в Будапеште прошел неформальный совет министров, отвечающих за конкурентоспособность, но и Литву, и большинство других стран ЕС представляли в нем чиновники более низкого ранга.
Во встрече принял участие посол Литвы Миндаугас Рукштеле, а не один из министров или вице-министров, как обычно. "Мы присоединяемся в унисон к тем, кто недоволен этой позицией (Орбана)", - сказал Павилёнис.
Источники BNS сообщили, что Литва решила не участвовать в неформальных советах, организованных в Будапеште на уровне министров, но сможет направить заместителей министров.
Латвия и Эстония сделают то же самое.
Основные члены ЕС, включая Францию и Германию, также сокращают свое представительство на встречах в Венгрии. Литовские министры продолжат участвовать в официальных заседаниях Совета ЕС, которые проходят в Брюсселе, независимо от председательствующей страны.
Новостной сайт Euractiv сообщил, что среди стран, которые отправят чиновников более низкого уровня, присутствуют также Швеция, Финляндия и Польша. Другие страны также рассматривают такую возможность.
"Поведение Венгрии во время президентства является катастрофическим (..). Именно поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неофициальных министерских встречах в июле", - заявила шведскому информационному агентству TT министр по европейским делам Джессика Розуолл.
Заседание Европейского совета руководителей также должно состояться в Венгрии через шесть месяцев, но пока неясно, будет ли президент Литвы Гитанас Науседа бойкотировать это мероприятие. "Позиция относительно участия в мероприятиях в Венгрии на уровне глав государств будет согласована с партнерами ЕС", - сообщили BNS в администрации президента.
В Брюсселе и столицах ЕС растет ощущение, что венгерский лидер использует председательство в ЕС в своих целях, а не для представительства в ЕС.
Орбан вызвал возмущение лидеров ЕС, когда в первый день президентства его страны отправился в Украину с необъявленным визитом, а через несколько дней прилетел и в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Орбан и Путин неправомерно представляли организованный на двухсторонней основе визит в Россию как проходящий под флагом ЕС.
"Это не только неприемлемо, но и нарушает ряд политических договоренностей на высшем уровне, например, об отказе общаться с путинским режимом, что принято даже на уровне Совета руководителей ЕС (...) Это (Визит в Москву) не является позицией ЕС, и она противоречит нашим позициям", - сказал Павилёнис.
Президент Гитанас Науседа, находящийся в Вашингтоне на саммите НАТО, осудил визит Орбана в Москву и заявил, что, хотя Венгрия и председательствует в Совете ЕС, премьер-министр не представляет интересы Сообщества.
Союзники также выразили свое недовольство во время очередной встречи послов ЕС в Брюсселе в среду.
Другие государства-члены также выразили свое недовольство на очередной встрече послов ЕС в Брюсселе в среду, 10 июля. В либеральной фракции Европарламента "Обнови Европу" (Renew Europe) раздавались призывы лишить Венгрию председательства в ЕС.
Источники во фракции сообщили, что можно рассмотреть различные меры, в том числе досрочное прекращение президентства Венгрии или ускорение начала президентства Польши.
Однако страны-члены ЕС не обсуждали варианты решения этого вопроса на этой неделе, и явного желания сокращать срок президентства не наблюдается, сообщили Euractiv на этой неделе дипломаты ЕС.
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