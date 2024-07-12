Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом

"Миссия мира 5.0. Для меня было большой честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!" - написал венгерский премьер-министр.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

Дональд Трамп через свою соцсеть Truth social поблагодарил Орбана за встречу. "Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!" - заявил Трамп.

Пресс-секретарь Орбана назвал резиденцию Трампа Мар-а-Лаго "следующей остановкой миротворческой миссии" премьер-министра Венгрии, пишет Reuters. Как сообщается, Орбан и Трамп обсудили "возможности мира".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 10 июля агентству Reuters, что возможная победа Трампа на выборах президента США может стать "шансом на мир" в Украине.

Министр добавил, что недавние встречи Орбана с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским показали, что позиции сторон далеки друг от друга, а другие западные лидеры не хотят или не могут помочь их сблизить.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с начала июля в рамках своей "миротворческой миссии" встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, в Москве - с президентом РФ Владимиром Путиным и в Пекине - с председателем КНР Си Цзиньпином. Орбан также посетил саммит НАТО в Вашингтоне.

Власти Евросоюза раскритиковали Орбана за его встречу с Владимиром Путиным.

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