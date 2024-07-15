Ложь и ненависть. Как сразу после покушения на Трампа соцсети заполнили теории заговора

Пост Коллинза набрал более 6 млн просмотров в сети Х, но через некоторое время его снабдили пояснением, в котором сказано об отсутствии каких-либо свидетельств причастности Байдена. Авторы пояснения также отметили, что слова президента о «мишени» были вырваны из контекста.

Измышления о личности стрелявшего

Различные безосновательные слухи также были основаны на неудачных попытках идентифицировать стрелявшего.

Еще до того, как ФБР заявило, что стрелком был 20-летний Томас Крукс и что этот человек был убит на месте сотрудниками Секретной службы, авторы постов разрушили репутацию некоторых ни в чем не повинных людей.

Например, футбольного комментатора Марко Виоли: посреди ночи тот рассказал в инстаграме, что заметил в интернете совершенно ложные утверждения о том, что он причастен к атаке и якобы связан с движением антифа (группы активистов в основном крайне левого толка). К моменту, когда он попытался опровергнуть эти ложные обвинения в инстаграме, в сети Х их прочитали миллионы пользователей.

Политические активисты и сторонники различных партий в Х очень быстро начали читать различные посты в собственных «информационных пузырях»: алгоритмы соцсети рекомендовали им те мнения, с которыми они и до этого были согласны.

Но большинство пользователей все же предпочло оставаться в стороне от теорий заговора и спекуляций.

Покушение на Дональда Трампа стало испытанием для нового твиттера под руководством Илона Маска — и трудно сделать вывод, что сайт сдал этот экзамен с блестящим результатом.

Другие соцсети не были заполнены измышлениями в такой же степени, но это может быть связано с тем, что они имеет иную целевую аудиторию, и с репутацией Х как площадки, известной политическими дискуссиями.

Х не ответила на просьбу Би-би-си дать комментарии.