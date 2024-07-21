"Я бы ему поставила номер": Лайма Вайкуле о Доне на "Евровидении"

"Евровидение" - это три минуты выступления, где вы должны показать все", - считает латвийская певица Лайма Вайкуле. Во время интервью в передаче RUS TVNET "В чем фишка?" она поделилась мнением, чего не хватило участнику нашей страны Дону на этом конкурсе.
"Донс - замечательный певец", - заметила Лайма Вайкуле.
"На мой взгляд, можно было намного лучше его преподнести, потому что он сам - прекрасен. А все, что вокруг - это надо создавать. Каждый год мы не создаем ничего вокруг себя. Должен быть еще какой-то крючок. Три минуты - это мало, чтобы показать себя".
Лайма Вайкуле указала, что она участвовала в конкурсе, а потому знает, что это такое.
"Я помню, когда выступала на "Братиславской лире", там такая же система баллов была, как на "Евровидении", - вспомнила певица. У нее тогда было узкое платье, а сцена состояла из лестниц. Она понимала, что может спуститься, а вот как поднимется - не знала.
В конкурсах Вайкуле больше участвовать не хочет:
"Потому что это стресс неимоверный. Я бы не хотела еще раз выступить на каком-либо конкурсе, не говоря уже о конкурсе, где баллы ставятся по типу "Евровидения", когда ты вообще не понимаешь, как закончится".
Она согласна с тем, что Дону не хватило шоу вокруг него.
"Я имею в виду все, что вокруг него создается. Он сам - прекрасен. Но в три минуты должно еще что-то происходить", - добавила знаменитость.
Лайма Вайкуле считает, что Латвии стоит продолжать участвовать в конкурсе:
"Надо участвовать! Почему не участвовать? Надо участвовать, это же опыт! В следующем году Донс может посоветовать кому-нибудь, что не так, что и где...
Например, я бы точно сделала бы ему целый номер. При этом он мог бы быть таким как есть".
Интервью с Лаймой Вайкуле целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
Напомним, фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари". Не упустите возможность насладиться уникальными выступлениями Николая Трубача, Макса Покровского и еще более 40 артистов из 14 стран! Билеты можно приобрести на сайтах laimafestival.lv и bilesuserviss.lv.
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