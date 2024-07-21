"Я бы ему поставила номер": Лайма Вайкуле о Доне на "Евровидении"

"Донс - замечательный певец", - заметила Лайма Вайкуле.

"На мой взгляд, можно было намного лучше его преподнести, потому что он сам - прекрасен. А все, что вокруг - это надо создавать. Каждый год мы не создаем ничего вокруг себя. Должен быть еще какой-то крючок. Три минуты - это мало, чтобы показать себя".

Лайма Вайкуле указала, что она участвовала в конкурсе, а потому знает, что это такое.

"Я помню, когда выступала на "Братиславской лире", там такая же система баллов была, как на "Евровидении", - вспомнила певица. У нее тогда было узкое платье, а сцена состояла из лестниц. Она понимала, что может спуститься, а вот как поднимется - не знала.

Лайма Вайкуле Фото: Jānis Škapars/TVNET

В конкурсах Вайкуле больше участвовать не хочет:

"Потому что это стресс неимоверный. Я бы не хотела еще раз выступить на каком-либо конкурсе, не говоря уже о конкурсе, где баллы ставятся по типу "Евровидения", когда ты вообще не понимаешь, как закончится".