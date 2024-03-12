Видео ⟩ "Латвия - это страна-любовь". Участники группы "Нервы" об эмиграции, войне и Риге

Дарья и Дмитрий отмечают уникальность зрителей на рижских концертах:

"Рижская публика особенная. На одном из концертов, не знаю, как это назвать, но это была такая жажда обмена энергией, а еще обмена какими-то маленькими драгоценностями.

Нам на сцену в какой-то момент концерта практически нескончаемым потоком посыпались записочки, браслетики, какие-то четки, колечки, какие-то кулончики. То есть мы просто не могли остановить этот поток. Кто-то из нас что-то взял один раз. И все, так до конца концерта... Мы не могли это остановить. Мягкие игрушки стали лететь на сцену. То есть это было просто уникально. То есть в Риге вот так".

Концерт в Риге, 3 декабря 2022 года:

Украинская группа "Нервы" начала свой путь в Киеве, но после некоторых скандальных событий, спровоцированных бывшим продюсером, музыканты перебрались в Москву, приняв единственное предложение о сотрудничестве, которое тогда было. Чуть позже там же произошли некоторые изменения в составе, в том числе к ним присоединились Дмитрий и Дарья. Там "Нервы" и базировались до момента, пока 24 февраля 2022 года не началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Группа покинула РФ после начала войны, но уезжали участники партиями. Дмитрий рассказывает, что первое время он считал необходимым оставаться в России, выходил на протесты и параллельно с этим давал концерты в поддержку Украины, пока не понял, что это стало совсем опасно. Вернуться в РФ они не считают возможным.

С февраля 2022 года группа "Нервы" переводит пожертвования от каждого концерта в благотворительные фонды. Коллектив адресно оказывает гуманитарную помощь пострадавшим украинцам, а также армии.

Это лишь фрагмент разговора, полную версию смотрите на видео!

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