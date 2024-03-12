Видео ⟩ "Латвия - это страна-любовь". Участники группы "Нервы" об эмиграции, войне и Риге

Украинская группа "Нервы" недавно отпраздновала свое 14-летие. Сейчас часть коллектива находится в США, часть - в Грузии. Бас-гитарист Дмитрий Клочков и директор коллектива Дарья Мишина стали гостями программы RUS TVNET "В чем фишка?".
На данный момент группа гастролирует в Европе, в Грузии и Израиле. Музыканты избегают такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, где "в основном пророссийские правительства". Сейчас коллектив готовится к туру по США и Канаде, работает над новым релизом и пишет альбом на английском языке.
В октябре 2024 года "Нервы" приедут с большим концертом в Латвию.
"У меня, честно говоря, огромная история с Латвией. Я очень много времени провела в Риге, в Юрмале, в Елгаве, в Сигулде. Для меня Латвия - это, честно говоря, вообще страна-любовь. Я очень ее люблю", - признается Дарья Мишина. У нее и Дмитрия в Риге есть любимые места для прогулок, рестораны. Дарья даже немного понимает по-латышски, правда еще не говорит. Генеральный партнер группы по турам Родион - рижанин, и он всегда привозит из Риги черносмородиновый "Рижский бальзам" в подарок.
Дарья и Дмитрий отмечают уникальность зрителей на рижских концертах:
"Рижская публика особенная. На одном из концертов, не знаю, как это назвать, но это была такая жажда обмена энергией, а еще обмена какими-то маленькими драгоценностями.
Нам на сцену в какой-то момент концерта практически нескончаемым потоком посыпались записочки, браслетики, какие-то четки, колечки, какие-то кулончики. То есть мы просто не могли остановить этот поток. Кто-то из нас что-то взял один раз. И все, так до конца концерта... Мы не могли это остановить. Мягкие игрушки стали лететь на сцену. То есть это было просто уникально. То есть в Риге вот так".
Концерт в Риге, 3 декабря 2022 года:
Украинская группа "Нервы" начала свой путь в Киеве, но после некоторых скандальных событий, спровоцированных бывшим продюсером, музыканты перебрались в Москву, приняв единственное предложение о сотрудничестве, которое тогда было. Чуть позже там же произошли некоторые изменения в составе, в том числе к ним присоединились Дмитрий и Дарья. Там "Нервы" и базировались до момента, пока 24 февраля 2022 года не началось полномасштабное вторжение России в Украину.
Группа покинула РФ после начала войны, но уезжали участники партиями. Дмитрий рассказывает, что первое время он считал необходимым оставаться в России, выходил на протесты и параллельно с этим давал концерты в поддержку Украины, пока не понял, что это стало совсем опасно. Вернуться в РФ они не считают возможным.
С февраля 2022 года группа "Нервы" переводит пожертвования от каждого концерта в благотворительные фонды. Коллектив адресно оказывает гуманитарную помощь пострадавшим украинцам, а также армии.
Это лишь фрагмент разговора, полную версию смотрите на видео!
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