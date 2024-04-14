Максим Бусел: "Любую интеграцию надо проводить грамотно"

"Вырос, рос, жил в "русском пузыре". Русскоязычная семья, школа русскоязычная", - вспоминает актер театра и кино, певец, музыкант, композитор Максим Бусел.
Максим Бусел помнит, как где-то в классе 10-м к ним пришла директриса, отобрала учебники на русском языке и дала учебники на латышском.
"А мы тогда еще не понимали! Это была агрессивная реакция с нашей стороны. Ну, мы были дети, грубо говоря, и нам не объясняли почему.
Сейчас я понимаю почему, в принципе, это правильно. Просто любую интеграцию надо проводить грамотно", - считает он.
Максим мечтал, что после школы поедет учиться в Петербург или Москву. Однажды ему представилась возможность попасть на работу в московский Театр Наций, но после он вернулся в Латвию. Во время работы в России он всегда слышал, что он другой:
"Мне всегда там было тяжело в плане менталитета, и я не этой энергии человек. ...Несмотря на то, что я - амбициозный карьерист, что я хотел в Москву, понимая, что там другие возможности, все там возможно, тем более родной язык... И всем нравилось, что я выгляжу как европеец, что я мыслю...".
"Я понял, что все равно наш "русскоязычный пузырь" - он никак не похож на Москву, на российский "русскоговорящий пузырь" [...]. И поэтому я понимал, что мне здесь [в Латвии, - Прим. ред.] хорошо и удобно".
Максиму Буселу стало нравиться, что в Рижском русском театре им. М. Чехова начали появляться латышские режиссеры и начала возникать интеграция.
"Я не всегда понимал коллег, которые говорят, что я буду... только на этом языке. Я понимаю, это их выбор. Но мне сразу кажется, что вы себя так ограничиваете из-за этого. Потому что да, язык - это тоже способ [выражения] культуры [...]. В каждом звуке, в каждой ноте, в каждой букве заложены история и культура. Таким образом, я открываю разные культуры, открываю новые возможности", - признается актер.
Интервью с Максимом Буселом целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".
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