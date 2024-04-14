Максим Бусел: "Любую интеграцию надо проводить грамотно"

Максим Бусел помнит, как где-то в классе 10-м к ним пришла директриса, отобрала учебники на русском языке и дала учебники на латышском.

"А мы тогда еще не понимали! Это была агрессивная реакция с нашей стороны. Ну, мы были дети, грубо говоря, и нам не объясняли почему.

Сейчас я понимаю почему, в принципе, это правильно. Просто любую интеграцию надо проводить грамотно", - считает он.

Максим мечтал, что после школы поедет учиться в Петербург или Москву. Однажды ему представилась возможность попасть на работу в московский Театр Наций, но после он вернулся в Латвию. Во время работы в России он всегда слышал, что он другой: